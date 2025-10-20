Η Κιμ Καρντάσιαν εγκατέλειψε το χαρακτηριστικό της glam στυλ για κάτι λιγότερο αναγνωρίσιμο. Παρευρισκόμενη στο πέμπτο ετήσιο Academy Museum Gala, η σταρ εμφανίστηκε με ένα look που προκάλεσε αρκετές απορίες, η πρώτη από τις οποίες ήταν, φυσικά, αν μπορούσε να δει.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε με σκοπό την υποστήριξη του έργου του μουσείου για τη διατήρηση της ιστορίας του κινηματογράφου για τις επόμενες γενιές, συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, της μουσικής και της μόδας για μια βραδιά εορτασμού και συγκέντρωσης χρημάτων. Από την Χέιλι Μπίμπερ και την Κένταλ Τζένερ έως τη Σελένα Γκόμεζ και την Ολίβια Ροντρίγκο, το μπλε χαλί ήταν γεμάτο με μοντέλα και καλλιτέχνες, όλοι ντυμένοι με ονειρεμένα ρούχα σχεδιαστών, κατευθείαν από τις πασαρέλες ή από τα βάθη των αρχείων τους.

Σε ό,τι αφορά την Κιμ Καρντάσιαν, φόρεσε μια μάσκα σε ουδέτερο χρώμα που κάλυπτε το πρόσωπό της με ένα στράπλες φόρεμα Maison Margiela. . Συνδύασε το look με ένα εντυπωσιακό κολιέ από διαμάντια και σμαράγδια και δακτυλίδια.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Καντάσιαν φόρεσε μάσκα. Το 2021, το look της στο Balenciaga Met Gala περιελάμβανε ένα couture φόρεμα και μια ταιριαστή μάσκα.

Πηγή: harpersbazaar.com