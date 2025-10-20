Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα σχέδιο για τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως τον Ιανουάριο του 2028.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι νέες συμβάσεις για ρωσικό φυσικό αέριο θα τερματιστούν από τον Ιανουάριο του 2026, οι βραχυπρόθεσμες υπάρχουσες συμβάσεις από τον Ιούνιο του 2026 και οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις έως τον Ιανουάριο του 2028.

Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Αναλυτικά το κείμενο που αποφασίστηκε

«Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο», σχολίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίαο μαζί με τον υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Ενέργειας, κ. Νίκο Τσάφο συμμετείχαν στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Και προσθέτει: «Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ρητή πρόβλεψη για τον «αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού».