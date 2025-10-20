O Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στο Γκραν Πρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών – και αυξάνοντας την πίεση στον Όσκαρ Πιάστρι.

Η νίκη του Verstappen του χάρισε 25 βαθμούς , μειώνοντας περαιτέρω το προβάδισμα των 55 βαθμών του Piastri, καθώς ο Charles Leclerc πρωταγωνίστησε, αλλά τελικά τον προσπέρασε στους τελευταίους γύρους ο Lando Norris, ο οποίος εξασφάλισε τρεις επιπλέον πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του για το πρωτάθλημα με τον Piastri και τον Verstappen.

Μετά τον αγώνα, ο Piastri έχει πλέον 346 βαθμούς, ο Norris 332 και ο Verstappen 306, με 141 βαθμούς να απομένουν στους πέντε τελευταίους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων δύο Sprint.

Ο Όσκαρ Πιάστρι βρίσκεται πλέον μόλις 14 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του Λάντο Νόρις στην κατάταξη των οδηγών και 40 βαθμούς μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν.