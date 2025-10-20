Γκάζια, άλογα στην πίστα και πολλές δόσεις αδρεναλίνης με πρωταγωνιστή τις εκδόσεις Μ της BMW. Αυτό ήταν το μένου που έφερε η εξελιγμένη τεχνολογία, δοκιμασμένη σε αγώνες και ραμμένη για την καθημερινή οδήγηση που προσφέρουν τα μοντέλα BMW M. Όντας μια οδηγική εμπειρία που πραγματοποιήθηκε για τους λάτρεις των BMW M μοντέλων, το BMW Group Hellas διοργάνωσε το συναρπαστικό BMW M FESTIVAL γεμίζοντας πάθος και αδρεναλίνη τους συμμετέχοντες στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών (27 – 28 Σεπτεμβρίου) και στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων (3 – 5 Οκτωβρίου).

Επιλεγμένοι πελάτες και εκπρόσωποι των ΜΜΕ είχαν τη δυνατότητα να δουν απο κοντά και να οδηγήσουν τα δυναμικά μοντέλα, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών της BMW Driving Experience.

Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης εντυπωσιάστηκαν με την ακρίβεια χειρισμού της M2, τις δυναμικές δυνατότητες της M3, την ισορροπημένη απόδοση της M4 και την επιβλητική πολυτέλεια της M5 Touring. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η ξεχωριστή M4 Cabrio πρωταγωνίστησε σε εντυπωσιακές ασκήσεις drifting προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους της BMW M.

H καινοτομία και η δύναμη της BMW Motorsports επισφραγίστηκε με αναλυτικές παρουσιάσεις των μοντέλων δοκιμής, συναρπαστική οδήγηση σε ρεαλιστικό driving simulator καθώς και διαδραστικά GEN M activations.

Το φετινό BMW FESTIVAL, στέφθηκε με επιτυχία φέρνοντας στο προσκήνιο την GEN M. Η GEN M (GENERATION M) είναι ο πνευματικός χώρος για όσους ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η απόδοση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς τους.