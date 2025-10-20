ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η εργασία είναι το θέμα που θα σας απασχολήσει σήμερα γιατί βάζετε τα δυνατά σας ώστε να αντεπεξέλθετε στις προσδοκίες των άλλων. Καλό είναι να είστε επιφυλακτικοί με τα όσα ακούτε γύρω σας γιατί ίσως τα περισσότερα από αυτά να μην είναι αληθινά. Αν πρέπει να κάνετε κάτι επείγον, βάλτε ένα χρονικό όριο στον εαυτό σας.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Οταν συγκρούονται τα θέματα της εργασίας και οι οικογενειακές υποθέσεις σας, τότε η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Αν χαλαρώσετε λίγο και αφήσετε τους άλλους να αναπνεύσουν, τότε θα δείτε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν σημαντικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Θα πρέπει να κλείνετε τις υποθέσεις πριν προχωρήσετε σε ένα άλλο έργο. Αφήστε τον σύντροφό σας να μάθει τι πραγματικά πιστεύετε για εκείνον γιατί τον τελευταίο καιρό ίσως να είχε αμφιβολίες. Εάν δεν εμπιστεύεστε κάποιον συνεργάτη σας, είναι προτιμότερο να μην του μιλάτε ιδιαίτερα ώστε να φυλαχτείτε σε περίπτωση που θα σας βάλει στο μάτι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα πολλές σκέψεις θα περάσουν από το μυαλό σας, χωρίς να είναι όλες τόσο θετικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είστε και ιδιαίτερα αισιόδοξοι όταν καλείστε να χειριστείτε δύσκολες καταστάσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε αυτές τις σκέψεις γιατί αν γίνετε έρμαιό τους, θα έχετε στο μέλλον πρόβλημα.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Ενας καλύτερος τρόπος ζωής σάς περιμένει, αρκεί να το πάρετε απόφαση και να κόψετε τις κακές συνήθειες τώρα. Αν δεν νιώθετε έτοιμοι να κάνετε αλλαγές, ίσως να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου ειδικού ώστε να σας στηρίξει και να είναι η μετάβαση πιο εύκολη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Αν θέλετε να είστε πεισματάρηδες σήμερα, ας είστε, αρκεί να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να σας δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Αν εμπλακείτε σε κάποια διαμάχη, φροντίστε να έχετε δυνατά επιχειρήματα.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Είστε το κατάλληλο πρόσωπο για να χειριστείτε ένα πιεστικό πρόβλημα σήμερα. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κάνετε τους κατάλληλους χειρισμούς ώστε να καταλήξετε σε μια λύση, γιατί διαφορετικά θα το κάνετε χειρότερα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Βάλτε μπρος τις ιδέες που είχατε εδώ και καιρό σχετικά με τα επαγγελματικά σας γιατί σιγά σιγά τα σχέδιά σας θα πάρουν τον δρόμο τους. Ασχοληθείτε ακόμα και με τις δουλειές του σπιτιού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά χρήματα για να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Εχετε κάνει καλή πρόοδο στην καριέρα σας, αλλά φυλαχτείτε από τις συγκρούσεις με τους συναδέλφους και την κακή ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο γραφείο σας. Μην πάρετε μέρος σε μια αντιπαράθεση γιατί δεν θα σας βγάλει πουθενά και μείνετε μακριά από κουτσομπολιά που φτιάχνουν οι γύρω σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Κάποια μέλη της οικογένειάς σας σάς ζηλεύουν τώρα και το δείχνουν ανοιχτά, με αποτέλεσμα να σας εκνευρίζουν. Αντί να βάλετε τις φωνές, είναι καλύτερο να σωπάσετε και να συμβάλετε έτσι στην εκτόνωση της κατάστασης. Τα εμπόδια στην εργασία σας θα μετατραπούν σε ευκαιρίες μόνο αν τα χειριστείτε έξυπνα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Προσέξτε πώς χειρίζεστε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας γιατί θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι ανέντιμοι και σας υποσκάπτουν. Δείξτε εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας και χρησιμοποιήστε τες στο έπακρο ώστε να δείξετε ένα καλό πρόσωπο στους ανωτέρους σας. Μην το παρακάνετε με το φαγητό απόψε.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Θα είστε αρκετά γοητευτικοί σήμερα. Ετσι, θα κάνετε κάποιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα μεγάλο δικτύο που στο μέλλον θα σας φανεί χρήσιμο. Αν σας ενδιαφέρει ερωτικά κάποιο πρόσωπο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να του εκφράσετε τα συναισθήματά σας.