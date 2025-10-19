Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ξεκινάει επίσημα, καθώς ο Ισπανός προπονητής υπέγραψε το συμβόλαιό του και το έστειλε στους «πράσινους» το βράδυ της Κυριακής (19/10). Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ο 65χρονος τεχνικός είχε συμφωνήσει σε γενικές γραμμές με τον Γιάννη Αλαφούζο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λονδίνο, στην οποία συμμετείχε και ο Ιταλός Φράνκο Μπαλντίνι. Παρόλα αυτά, είχε ζητήσει δύο ημέρες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, κάτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός προσέφερε στον Μπενίτεθ συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του ανέρχονται σε 4 εκατ. ευρώ, ποσό ρεκόρ για προπονητή ελληνικής ομάδας.

Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται στην Αθήνα μέσα στην εβδομάδα, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας θα γίνει με την άφιξή του. Ο Μπενίτεθ θα αναλάβει την ομάδα αμέσως μετά την επιστροφή της από την Ολλανδία, για τον αγώνα με τη Φέγενορντ την Πέμπτη (23/10) για την 3η αγωνιστική της φάσης ομίλων του Europa League.

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Χρήστος Κόντης θα καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο ως πρώτος προπονητής, με την ομάδα να εξετάζει το ενδεχόμενο να του προτείνει να παραμείνει στην ομάδα ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Μπενίτεθ.