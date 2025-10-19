Ο Ντούντου τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα… Η λεπτομέρεια όμως είναι ότι δεν αγωνίστηκε, αλλά τραυματίστηκε στον πάγκο όπως αποκάλυψε ο Μανόλο Χιμένεθ. «Να έχουμε την τύχη με το μέρος μας… επιτέλους με το μέρος μας. Είναι κακόγουστο αστείο οι τραυματισμοί. Ο Ντούντου τραυματίστηκε στον πάγκο (σ.σ. γέλια)… Τί να κάνω με τόσους τραυματισμούς; Για να μιλήσω πιο σοβαρά, θα επιστρέψει ο Πέρεθ. Είμαι σίγουρος ότι ο Δώνης θα συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο. Ο Λορέν θα δει δύο ανταγωνιστικούς επιθετικούς που μπορούν να του πάρουν τη θέση. Ο Μεντίλ επιστρέφει. Πρέπει να είμαστε θετικοί και να φτιάξουμε μία ανταγωνιστική ομάδα για το επόμενο ματς.».

Ο Ανδαλουσιανός εστίασε πάλι στα πολλά προβλήματα που είχε να διαχειριστεί όλο αυτό το διάστημα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι προέκυψαν και άλλα μετά το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Για εμάς είναι μία… οδύσσεια κάθε εβδομάδα. Είναι αδύνατο να δουλέψουμε φυσιολογικά όταν έχουμε 4-5 τραυματίες και άλλους τόσους στο 50-50. Για τον Αλφαρέλα και τον Καντεβέρε είχαμε σχεδιάσει να παίξουν 45 λεπτά. Για τον Δώνη, το σκεφτήκαμε αρκετά μετά τον τραυματισμό του. Κατά τη διάρκεια του ματς, πέντε παίκτες ζήτησαν αλλαγή. Οσον αφορά τον σχηματισμό, δουλέψαμε δέκα μέρες με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το γρήγορο γκολ άλλαξε το πλάνο μας. Μας έγινε πολύ δύσκολο. Δεν επιτρέπεται να δεχόμαστε γκολ από την πρώτη μακρινή μπαλιά στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα… τραβήξαμε κουπί ενάντια στο ρεύμα. Είχαν πολύ έλεγχο της μπάλας αλλά έκαναν μόλις δύο σουτ στην εστία», ήταν το αρχικό του σχόλιο για το ματς, εστιάζοντας

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του στη Nova όσον αφορά τον Ουζουνίδη και την καλοκαιρινή προετοιμασία, όπως και εάν αλλάζει η κατάσταση της ομάδας… «Οπωσδήποτε αλλάζει με δυνατές προπονήσεις και αποφυγή τραυματισμών στις προπονήσεις… Με το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, έχουμε μόνο μία εβδομάδα για να προπονηθούμε μαζί. Δεν είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας και να απαιτήσουμε πράγματα. Εγώ θα πρέπει να…σπάω το κεφάλι μου σε κάθε ματς για το τι πρέπει να κάνω.

Οσοι αποδίδουν καλύτερα και όσοι έχουν προπονηθεί καλύτερα, θα παίζουν. Ο Άλβαρο είχε και αυτός πρόβλημα όλη την εβδομάδα. Το ίδιο και ο Φαμπιάνο, που δεν τελείωσε το ματς. Αυτή τη στιγμή ο Τεχέρο είτε παίζει αριστερά είτε δεξιά είναι ο καλύτερος που έχουμε. Ο Μεντίλ προέρχεται από τραυματισμό και ήταν στον πάγκο για 3-4 λεπτά».

Ο ρόμβος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και ο Χιμένεθ ρωτήθηκε εάν θα το διατηρήσει...«Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά της ομάδας. Χρειαζόμαστε τον Μορόν καλύτερο, τον Καντεβέρε να του δημιουργεί ανταγωνισμό και θα θέλαμε ο Αλφαρέλα να αποτελεί ανταγωνιστικό παίκτη για όσους παίζουν μπροστά. Είμαστε μία ομάδα που θέλει να παίζει 90 λεπτά σε ρυθμούς μεγάλης ομάδας, για να είμαστε ψηλά».

Κ-2

Αποδοκιμασίες για Καρυπίδη στο «Βικελίδης»

Η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό δεν ικανοποίησε τους φίλους του Άρη, όπως και η προβληματική εικόνα της ομάδας στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξαν αποδοκιμασίες λίγο μετά το τέλος του ματς, τόσο προς τους παίκτες όσο κατευθύνονταν στο πέταλο των οργανωμένω όσο και προς το πρόσωπο του Θεόδωρου Καρυπίδη.

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη γίνεται αποδέκτης αποδοκιμασιών για δεύτερη φορά φέτος, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό τον περασμένο Αύγουστο.