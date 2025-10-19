Ο Ανδαλαουσιανός κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα του ντέρμπι και επέκτεινε την κουβέντα, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τον Μαρίνο Ουζουνίδη. «Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να… τραβήξουμε κουπί. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο… Σε κάθε προπόνηση έχουμε τέσσερις-πέντε ποδοσφαιριστές τραυματίες και σε κάθε ματς συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Τι έκαναν με τον άλλον προπονητή το καλοκαίρι; Πραγματικά θέλω να ξέρω», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Χιμένεθ, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Βοριαζίδη, ««Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του».
Δημοφιλή
- 1
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη: Τι προβλέπει ο νόμος για τη μοιρασιά της περιουσίας
- 2
Νέα δικαστική ήττα για τη Ryanair: Παράνομη η χρέωση χειραποσκευής
- 3
Ο Ερντογάν έχει δύο προβλήματα με την Ελλάδα – Και δύο τρόπους να τα λύσει
- 4
Μερομήνια της 28ης Οκτωβρίου: Η ημέρα που «προβλέπει» τον χειμώνα
- 5
Κλειστό το μουσείο του Λούβρου - «Αν οι κλέφτες δεν βρεθούν τις επόμενες 48 ώρες, τα κοσμήματα πιθανότατα θα εξ
- 6
Ψηφιακή «βόμβα» για τις επιχειρήσεις: Υποχρεωτικό το IRIS με πρόστιμα έως 20.000€
- 7
Συντάξεις Νοεμβρίου: Ανατροπή με την 28η Οκτωβρίουι αλλάζει στις ημερομηνίες πληρωμής
- 8
Βρέχει έξω; Οι 4+1 συνταγές για να δειπνήσεις σαν Βασιλιάς στο σπίτι σου
- 9
Γαλλία: Πίσω από τα κάγκελα την Τρίτη ο Σαρκοζί - «Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου»
- 10
Καιρός: Από καταιγίδες σε… 28άριαι αναμένεται το 4ήμερο της 28ης Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ: Τέλος ο Καραγεωργίου από την δεύτερη ομάδα – Αναλαμβάνει ο Ντάνι Πονς με διπλό ρόλο
Η κακή εκκίνηση της φετινής σεζόν βρήκε άμεση απάντηση στον ΠΑΟΚ Β και έφερε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας, με τον Νίκο Καραγεωργίου, να αποτελεί πλέον παρελθόν.
O Άρης είχε να δει ελληνικό γκολ…. 522 μέρες!
Ο Τάσος Δώνης έγινε σημείο αναφοράς για ακόμη ένα λόγο στο χθεσινό ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης», πέραν του βαθμού που...έσωσε για τον Άρη
Ζίβκοβιτς στα ΝΕΑ: «Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ – Το ποδόσφαιρο μας επιστρέφει ό,τι μας στέρησε»
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόνισε πως ο ΠΑΟΚ έδειξε τον χαρακτήρα του, επισήμανε την αυτοθυσία και το πάθος ως τα κλειδιά της επικράτησης και εξέφρασε την πίστη ότι η ομάδα δικαιώνεται για τη σκληρή δουλειά που κάνει.
To λάθος της ΑΕΚ στην άμυνα
Βλέπεις το ρόστερ της ΑΕΚ και εστιάζεις στα μετόπισθεν. Ποιοι είναι οι κεντρικοί μπακ. Εχουμε και λέμε και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΠΑΕ: Μουκουντί, Βίντα, Κάλενς, Μήτογλου, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης. Πόσους από αυτούς υπολογίζει ο Νίκολιτς; Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο Σέρβος προπονητής έχει στο μυαλό του μόνο τρεις ποδοσφαιριστές και κάτι αντίστοιχο δεν πρέπει […]