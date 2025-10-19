Ο Ανδαλαουσιανός κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα του ντέρμπι και επέκτεινε την κουβέντα, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τον Μαρίνο Ουζουνίδη. «Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να… τραβήξουμε κουπί. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο… Σε κάθε προπόνηση έχουμε τέσσερις-πέντε ποδοσφαιριστές τραυματίες και σε κάθε ματς συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Τι έκαναν με τον άλλον προπονητή το καλοκαίρι; Πραγματικά θέλω να ξέρω», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Χιμένεθ, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Βοριαζίδη, ««Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του».