Επιβλητικό διπλό κορυφής του ΠΑΟΚ στην «Opap Arena»! Μετά τον Ολυμπιακό, οι «ασπρόμαυροι» πήραν δεύτερη σερί νίκη σε ντέρμπι, αυτή τη φορά με 2-0 επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανέβηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Δεύτερο συνεχόμενο διπλό σε αυτό το γήπεδο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που είναι πλέον και τέσσερα ματς αήττητη στο πρωτάθλημα στην έδρα της Ένωσης. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν πλέον πέντε σερί ήττες σε εντός έδρας ντέρμπι από την περσινή σεζόν.

Έτσι παρατάχθηκαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ είχε τον Μουκουντί τελικά στο κέντρο της άμυνας, καθώς ο Καμερουνέζος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Δίπλα του ήταν ο Βίντα, δεξιά στην άμυνα ο Ρότα, αριστερά ο Πήλιος και στο τέρμα ο Στρακόσα. Γκρούγιτς και Μαρίν ήταν στον άξονα, με τον Κοϊτά δεξιά στην επίθεση, τον Κουτέσα αριστερά και τον Ζοάο Μάριο πίσω από τον Γιόβιτς.

Για τον ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής ήταν στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ ήταν στον άξονα, ο Γιακουμάκης στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Η ΑΕΚ τις πολλές ευκαιρίες (και τα λάθη), ο ΠΑΟΚ το γκολ

Το ματς ξεκίνησε με μεγάλο λάθος του Γκρούγιτς μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει στον Γιακουμάκη που νικήθηκε από τον Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ πιέζοντας ψηλά έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ που μετά το δεκάλεπτο άρχισε να ισορροπεί και έχασε μεγάλες ευκαιρίες από αντεπιθέσεις και στημένες φάσεις.

Η πρώτη ήταν στο 19’ όταν ο Τσιφτσής έβγαλε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βίντα από κόρνερ, ενώ στο 25’ Κουτέσα και Γιόβιτς βγήκαν στην κόντρα, ο δεύτερος σούταρε από κοντά, αλλά ο Τσιφτής έδιωξε. Από τρομερό σλάλομ του Βίντα στο 28’ ο Ρότα έκανε το γύρισμα και ο Κοϊτά έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία από κοντά. Τελευταία μεγάλη φάση της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος ήταν στο 36’ με κεφαλιά του Γκρούγιτς στο δοκάρι από κόρνερ του Μαρίν.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν προς το τέλος του ημιχρόνου, με ένα σουτ του Τάισον σε φάση που ξεκινά από πλάγιο και στο 45’ σκόραραν. Ο Τάισον εκτέλεσε φάουλ από εξαιρετική θέση, η μπάλα χτύπησε στο τείχος, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα και ο Μπάμπα ολομόναχος με κεφαλιά έκανε το 0-1. Η φάση πέρασε και από το VAR για οφσάιντ, το οποίο δεν υπήρχε.

Ο Μουκουντί τελείωσε το ματς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εφιαλτικά για την ΑΕΚ όταν μετά από πίεση των παικτών του ΠΑΟΚ ο Μουκουντί έχασε την μπάλα, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε τον Στρακόσα και σε κενό τέρμα έκανε το 0-2. Από εκείνο το σημείο οι παίκτες της Ένωσης έδειχναν να τα έχουν χαμένα, με το ένα λάθος να διαδέχεται το άλλο.

Ευκαιρίες δεν είχε ουσιαστικά το παιχνίδι, καθώς παρά και τις αλλαγές του Νίκολιτς η ΑΕΚ αδυνατούσε να απειλήσει. Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 86′ ο Μουκουντί μετά από ακόμη ένα λάθος ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ και αποβλήθηκε. Ο Πέλκας ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα με ωραία επέμβαση γλίτωσε το τρίτο γκολ. Στις καθυστερήσεις ο Πιερό αστόχησε ολομόναχος σε κεφαλιά και το σκορ δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποτελεσματική πίεση του ΠΑΟΚ που οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη την ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το απίστευτο λάθος του Μουκουντί, τελείωσε οριστικά το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Θα μπορούσαν να μπουν πάρα πολλοί από την ΑΕΚ, αλλά Γκρούγιτς και Μουκουντί ήταν πραγματικά απογοητευτικοί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε προβλήματα ο Στέγκεμαν που χειρίστηκε καλά το ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η επέμβαση του VAR πέρα από το να επιβεβαιώσει πως το γκολ του Μπάμπα ήταν κανονικό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Μαρίν (56′ Ελίασον), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Κοϊτά (56′ Μάνταλος), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72′ Καμαρά), Τάισον (70′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Γιακουμάκης.

ΣΚΟΡΕΡ:

45’ Μπάμπα, 48’ Κωνσταντέλιας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

26/10 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

26/10 ΠΑΟΚ-Βόλος