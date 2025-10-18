O Ολυμπιακός δεν θα εγκαινιάσει το νέο Καμπ Νου στο ματς με την Μπαρτσελόνα που έχει μπροστά του. Η ανακαίνιση του ιστορικού γηπέδου θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου αλλά το πράγμα λίγο άργησε. Μιλάμε για μια φαραωνική επένδυση, ο σκοπός της οποίας είναι η ίδια η οικονομική σωτηρία της ομάδας της Καταλωνίας. Η συνεργασία της οποίας με τη γνωστή πλατφόρμα πώλησης μουσικής Spotify είναι κάτι πρωτοποριακό. Που λόγω και της επικαιρότητας έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Η Μπαρτσελόνα διαφήμιζε κάποτε την πάγια απόφασή της να μην έχει χορηγό στη φανέλα της. Αλλά οι εποχές άλλαξαν. Η γνωστή εταιρεία αθλητικού ρουχισμού NIKE είναι αυτή που την κράτησε στη ζωή στις δύσκολες μετά την πανδημία και τη φυγή του Λίο Μέσι χρονιές της. Το τι κερδίζει από τη NIKE είναι άγνωστο. Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών η συμφωνία παραμένει ομιχλώδης, αν και επίσημα έχουν διαρρεύσει κάποια ποσά τα οποία δηλώνονται στην Εφορία: υπολογίζονται από 100 έως 125 τον χρόνο τα τελευταία δέκα χρόνια και η συμφωνία θα είναι σε ισχύ για άλλα 12. Αλλά η απολύτως νεωτεριστική συμφωνία είναι αυτή με το Spotify.

Χορηγία

H Μπαρτσελόνα υπέγραψε τη σχετική συμφωνία χορηγίας πριν από τρία χρόνια, τον Μάρτιο του 2022. Στην πραγματικότητα εκτός από την τοποθέτηση του Spotify στη φανέλα της η Μπάρτσα συμφώνησε και την ονοματοδοσία του ανακαινισμένου γηπέδου αλλά και άλλα πολλά. Η συνεργασία θα αποφέρει 435 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου σε δώδεκα σεζόν: 60 εκατομμύρια ευρώ από αυτά η Μπαρτσελόνα τα πήρε για να υπάρχει ο χορηγός στη φανέλα της πρώτης ομάδας των ανδρών, ενώ η ομάδα των γυναικών θα παίρνει 5 για 4 χρόνια. Το Spotify πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και για να υπάρχει στις φανέλες που η Μπάρτσα χρησιμοποιεί στην προπόνηση. Η συγκεκριμένη συμφωνία για τις φανέλες προπόνησης θα επανεξεταστεί σε τρία χρόνια.

Πλατφόρμα

Για να βάλει το όνομά της στο Καμπ Νου και να ονομάζεται αυτό Καμπ Νου Spotify η πλατφόρμα πληρώνει 5 εκατομμύρια ετησίως κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσουν οι εργασίες ανακαίνισης του ιστορικού γηπέδου. Προσέξτε: πληρώνει πριν το γήπεδο αρχίσει να λειτουργεί! Οταν αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί θα πληρώνει 25 εκατομμύρια τον χρόνο τις επόμενες οκτώ σεζόν. Συνολικά η Μπάρτσα θα βάλει στο ταμείο της 210 εκατομμύρια σε 12 χρόνια. Αυτά τα χρήματα θα είναι περισσότερα αν η Μπαρτσελόνα κερδίσει τίτλους στο συγκεκριμένο διάστημα! Αλλά όλα αυτά ας πούμε πως έχουν ξανασυμβεί. Η συνέχεια είναι καλύτερη.

Συνέχεια

Πέρα από την οικονομική κερδοφορία αυτής της συμφωνίας σε ό,τι έχει να κάνει με την πώληση του ονόματος του γηπέδου και τη χορηγία της φανέλας υπάρχει μια συνεργασία των δύο εταιρειών που δεν έχει ξαναγίνει. Σύμφωνα με τον Σέρχι Ρισάρτ, διευθυντή μάρκετινγκ της Μπαρτσελόνα, «η συμμαχία με το Spotify ξεπερνά μια εμπορική σχέση, είναι μια στρατηγική σχέση με την οποία επιδιώκουμε να ενώσουμε δύο κόσμους ικανούς να ξυπνήσουν συναισθήματα όπως η μουσική και το ποδόσφαιρο». Με αυτήν τη συνεργασία τα δύο μέρη επιδιώκουν τον ίδιο στόχο: να προσεγγίσουν νεανικό κοινό. Το Καμπ Νου Spotify θα φιλοξενεί συναυλίες που θα διοργανώνονται από τη σουηδική πλατφόρμα στις οποίες οι κάτοχοι των διαρκείας της Μπαρτσελόνα θα έχουν πρόσβαση πληρώνοντας φθηνότερα εισιτήρια. Αλλά στόχος του Spotify είναι να δίνει από την επόμενη χρονιά και στους δικούς του χρήστες τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων της Μπάρτσα με εκπτώσεις. Η σουηδική πλατφόρμα ροής μουσικής, που ιδρύθηκε το 2006, διαθέτει 678 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Στους οποίους το Spotify φιλοδοξεί να πουλήσει προϊόντα των μπουτίκ της Μπαρτσελόνα με το σήμα του, καθώς είναι χορηγός της ομάδας. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά.

Σκηνή

Το Spotify έχει επί της ουσίας αγοράσει το δικαίωμα να διαφημίζει στη φανέλα της Μπαρτσελόνα κάθε είδους δική του παραγωγή: άλμπουμ καλλιτεχνών π.χ. Το φθινόπωρο του 2022, επτά μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας χορηγίας, ο καναδός ράπερ Drake έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης του οποίου το λογότυπο του άλμπουμ του εμφανίστηκε στη φανέλα της Μπάρτσα, καταλαμβάνοντας τη θέση που συνήθως προορίζεται για το λογότυπο Spotify. Με αυτό στη φανέλα αγωνίστηκαν οι παίκτες της ομάδας στο el clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 16 Οκτωβρίου. Με αυτόν τον μοναδικό τρόπο, ένας παγκοσμίου φήμης ράπερ που μόλις είχε γίνει ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα 50 δισεκατομμύρια «χτυπήματα» στο Spotify, εμφανίστηκε στο ζωντανό αθλητικό γεγονός με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ισπανία (και όχι μόνο) δηλαδή στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Οι Ισπανοί ισχυρίζονται ότι κάποιες χρονιές το el clαsico έχει εκτιμώμενο δυνητικό κοινό 650 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 180 χώρες, προσελκύει δηλαδή την προσοχή όσο ένας τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ και το κοινό του είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό του Super Bowl που στις ΗΠΑ παρακολουθούν περίπου 130 εκατομμύρια θεατές. Ισως υπερβάλλουν οι Ισπανοί ως προς το νούμερο των τηλεθεατών, αλλά το Spotify υπήρξε κατενθουσιασμένο. Ο αντιπρόεδρος χορηγιών της πλατφόρμας Μαρκ Χέισαν είχε πει εκείνη την ημέρα ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκηνή από το el clasico».

Γιαμάλ

H Mπάρτσα από τότε διαφήμισε κι άλλους καλλιτέχνες του Spotify στη φανέλα της. Τον Karol G στο el clasico του Απρίλη του 2023. Tους Coldplay στο el clasico που έγινε στις 24 Οκτωβρίου του 2024 επίσης στη Μαδρίτη. Tον ράπερ Τράβις Σκoτ στο περσινό Μπάρτσα – Ρεάλ που έγινε στις 11 Μαΐου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Spotify πανηγύριζε «πλήρως ολοκληρωμένες καμπάνιες, οι οποίες αυξάνουν τη διεθνή αξία των καλλιτεχνών και την αποδοχή τους παγκοσμίως» σύμφωνα με τον Μαρκ Χέισαν. Αυτό το co-branding είχε και ένα εντυπωσιακό και απτό αποτέλεσμα καθώς οι συγκεκριμένες φανέλες με τα λογότυπα των καλλιτεχνών πωλήθηκαν όχι στις μπουτίκ της Μπάρτσα, αλλά μέσω των site των καλλιτεχνών και εξαντλήθηκαν! Η συνεργασία μεταξύ της Μπάρτσα και του Spotify είναι αναμφίβολα μια δημιουργική συνεργασία που ενισχύει και τις δύο επωνυμίες και εδραιώνει την κατάστασή τους ως παγκόσμιοι ηγέτες στους αντίστοιχους τομείς τους. Βέβαια το Spotify βρίσκεται σε οικονομική άνθηση, ενώ η Μπάρτσα παλεύει να αποφύγει τη χρεοκοπία – αλλά υπομονή καθώς ακόμα δεν έχει ανοίξει το γήπεδο. Στο οποίο ο Γιαμάλ θα κάνει τον κόσμο να τραγουδάει…