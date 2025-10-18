Για την εποχή που ήταν στην φυλακή και τους επώνυμους που τον επισκέφτηκαν εκείνη την δύσκολη περίοδο της ζωής του μίλησε -μεταξύ άλλων- σε συνέντευξή του στον κυπριακό τηλεοπτικό σταθμό Sigma ο Λάκης Γαβαλάς.

Ένας από αυτούς που τον επισκέφθηκε στη φυλακή, όπως αποκάλυψε, ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης και με αφορμή την δικαστική διαμάχη που έχει δημιουργηθεί με την οικογένεια του τραγουδιστή, θέλησε να του δείξει την συμπαράστασή του. «Οι άνθρωποι οι περήφανοι, όταν τους συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν θέλουν μετά να έχουν ένα contact. Γι’ αυτό και δικαιολογώ, που κανένας δεν ερχόταν να με δει στη φυλακή. Είχε έρθει όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης, καλή του η ώρα, είχε έρθει η Τζένη Μπαλατσινού», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια μιλώντας για τον δημοφιλή τραγουδιστή είπε: «Τον στηρίζω, γιατί τον θεωρώ μεγάλο ταλέντο και αυτό αποδεικνύεται. Αν κάποια στιγμή οι άνθρωποι έρθουν σε μία στιγμή αδυναμίας, εντάξει τους δικαιολογείς, όταν έχουν αφήσει τόσο ωραία προίκα. Που μπορεί να χαίρεσαι γι’ αυτά που έχουν δημιουργήσει, τους συγχωρείς μια μικροαποχή από τα σοβαρά τεκτενόμενα, ας τα πούμε έτσι. Γιατί, οι άνθρωποι μέσα τους είναι σοβαροί. Κάποια στιγμή, μπορεί να ξεφύγουν και λίγο, αλλά αυτό… Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται το έχει ξεπεράσει και το χαίρομαι».

Ο Λάκης Γαβαλάς συνέχισε λέγοντας, ότι «και εγώ είχα προβλήματα με την οικογένειά μου, αλλά εμένα ήταν διαφορετικά από ό,τι φαίνεται εκείνου. Αλλά ξέρεις κάτι; Είμαστε στην δημοσιότητα, έχουμε πολλαπλή πληροφορία, υπάρχει ο κόσμος που σε αγαπάει και ο κόσμος που δεν σε αγαπάει. Εγώ δεν έχω haters, δόξα τω Θεό, αλλά όταν δημιουργήθηκε αυτό και λένε “α η αδερφή σου έκανε αυτό”, που δεν είναι αλήθεια, το δίκιο είναι στην μέση. Δημιουργείται αυτό το στρες του να βγεις και να είσαι χαριτωμένος και να ευχαριστήσεις όλον τον κόσμο, κάποια στιγμή παθαίνεις τικ. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, ούτε την φλιτζανού!».