Τα κρατικά έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Οκτώβριο αναμένεται να υποχωρήσουν περίπου κατά 21%, στα 950 δισεκατομμύρια ρούβλια (11,7 δισ. δολάρια), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η πτώση αποδίδεται στις χαμηλότερες διεθνείς τιμές και στην ενίσχυση του ρουβλίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, πλήττοντας τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της Μόσχας.

Η αναμενόμενη μείωση δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τη ρωσική κυβέρνηση, η οποία ήδη αντιμετωπίζει αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Για να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης, η Μόσχα έχει προχωρήσει σε αύξηση φόρων, με στόχο τη στήριξη των στρατιωτικών και ασφαλιστικών δαπανών.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν έως και το ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας και αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τη στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία, η οποία διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο της.

Αύξηση σε μηνιαία βάση

Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 63%, λόγω της καταβολής φόρων επί των εταιρικών κερδών. Οι υπολογισμοί του Reuters βασίζονται σε στοιχεία παραγωγής, διύλισης και προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Εκτιμήσεις για το έτος

Για το δεκάμηνο, τα συνολικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 20,5%, φτάνοντας τα 7,56 τρισεκατομμύρια ρούβλια, σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς.

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως τις εκτιμήσεις του για τα ενεργειακά έσοδα στις 5 Νοεμβρίου. Αρχικά, το υπουργείο είχε προβλέψει ότι οι εισπράξεις από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ανέλθουν στα 10,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια –περίπου το 0,5% του ΑΕΠ–, αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε την πρόβλεψη στα 8,32 τρισεκατομμύρια ρούβλια.