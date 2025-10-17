Οι φήμες «φουντώνουν» γύρω από το ενδεχόμενο ο Κρίστιαν Χόρνερ να αναλάβει τη Ferrari, με τα ιταλικά μέσα να μιλούν για πιθανή αποχώρηση του Φρεντ Βασέρ το 2026, παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Χόρνερ, μετά την ηχηρή αποχώρησή του από τη Red Bull με τεράστια αποζημίωση, είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει στη Formula 1 από οποιαδήποτε ομάδα – εκτός φυσικά από τη Red Bull.

Η φημολογία πως θα μπορούσε να μετακομίσει στο Μαρανέλο δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος σχολίασε τα σενάρια που θέλουν τον Χόρνερ να παίρνει τη θέση του Βασέρ στη Scuderia και έδωσε τη δική του -αιχμηρή- απάντηση.