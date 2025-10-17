Κακά τα ψέματα, ας το παραδεχτείτε. Οι περισσότεροι από τους φίλους του Ολυμπιακού που παρακολουθούσατε το παιχνίδι, στην τελευταία φάση στην επίθεση της ελληνικής ομάδας ήσασταν βέβαιοι ότι ο Ντόρσεϊ θα το…μπουμπουνίσει.

Τι και αν είχε κλείσει όλη η άμυνα της Μακάμπι πάνω του, αυτός (πέρυσι) θα πήγαινε να τελειώσει το παιχνίδι με το έμφυτο ένστικτο του σκόρερ και πιθανότατα με τρίποντο και ας χρειαζόταν δίποντο η ομάδα του για να περάσει μπροστά.

Αυτά όμως όπως λένε και στο χωριό μας «Last year». Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει μεταλλαχθεί πλήρως εφέτος, όχι σε αγωνιστικό mood μόνο αλλά κυρίως σε τρόπο σκέψης και λειτουργίας.

Σε μια φάση όπου οι Ερυθρόλευκοι θα είχαν μία και μόνο ευκαιρία, σε μια στιγμή όπου η αδρεναλίνη ξεχειλίζει και το ένστικτο των παικτών υπερτερεί, ο Ντόρσεϊ λειτούργησε σαν Γουόκαπ και Νιλικίνα μαζί και έδωσε την κορυφαία (από τις πέντε που μοίρασε συνολικά) ασίστ της βραδιάς στο Βεζένκοφ, μια πάσα «πάρε-βάλε» με τον Σάσα να λέει ευχαριστώ για το δώρο και να χαρίζει τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Η για να είμαστε ακριβείς, να βάλει τις βάσεις γιατί τη…μπουγάδα την αποτελείωσε ο Γουόρντ σε μια ακόμα (τρίτη συνεχόμενη στην Ευρώπη σε 10 μέρες) μεστή εμφάνιση και μπορεί αυτή τη φορά να μην σκόραρε πολύ αλλά οι 8 ασίστ του ήταν βάλσαμο για την ομάδα όπως και το κομβικο τρίποντο που έβαλε προς το φινάλε σε εκείνο το μαγικό τετράλεπτο του Ολυμπιακού που με σερί 18-4 επέστρεψε από το -13 και έφυγε νικητής 95-94 από το Βελιγράδι.

Συγκινητικός και ο Μιλουτίνοφ, που παίζοντας με 4 φάουλ για αρκετή ώρα τα έβαζε – σε άμυνα και επίθεση – με όλη την άμυνα της Μακάμπι ενώ όπως συνηθίζει ήταν απόλυτα ειλικρινής.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, κλέψαμε το ματς. Δεν ήμασταν καλοί, ειδικά στην άμυνα. Παίξαμε άσχημα αμυντικά, δεχθήκαμε πολλούς πόντους. Πρέπει να βελτιωθούμε. Επιθετικά σκοράρουμε αλλά αμυντικά πρέπει να βελτιώσουμε το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα γίνεται» είπε ο ψηλός (και αναντικατάστατος) του Ολυμπιακού που με τους 23 πόντους που πέτυχε ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του στη διοργάνωση, το οποίο είχε σημειώσει στις 17 Οκτωβρίου του 2018 απέναντι στην Μπασκόνια, γιορτάζοντας τη συγκεκριμένη επίδοση μαζί με την οικογένειά του.

Την ίδια ώρα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει ήδη πετύχει 18 πόντους περισσότερους από όσους είχε σε όλη τη χρονιά πέρυσι !

Ο διεθνής γκαρντ είναι φέτος αναγεννημένος και ήδη έχει φτάσει τους 84 πόντους στα πρώτα πέντε παιχνίδια της Euroleague, έχει δηλαδή 16,8 πόντους κατά μέσο όρο σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής όταν πέρυσι είχε φτάσει συνολικά τους 66 σε πολύ μικρότερη φυσικά συμμετοχή στους αγώνες, καθώς ήταν ο απόλυτος κομπάρσος και συνήθως εκτός κλίματος.

Σε λιγότερο από πέντε λεπτά ο Ολυμπιακός δημιούργησε ένα μικρό έπος και αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας που κερδίζει (μετά από εκείνο στη Μπασκόνια) κόντρα στη ροή του αγώνα και κυρίως σε ρυθμό (run & gun) που βολεύει ξεκάθαρα τον αντίπαλο σε παιχνίδι που πάει φούλ για τους 100 πόντους.

Εάν αυτή η ομάδα μπορέσει να παίξει 30-35 λεπτά ανάλογο μπάσκετ, έχει – δικαιολογημένα – υψηλές βλέψεις. Αλλά αν δεν διορθώσει σύντομα την άμυνα, θα βρίσκεται να κυνηγάει τόσο στα παιχνίδια όσο και στη βαθμολογία.