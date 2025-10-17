Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην Κωνσταντινούπολη επί της Αναντολού Εφές, με 81-95, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη EuroLeague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα, ενέργεια και βάθος στο ρόστερ της, ελέγχοντας πλήρως το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 4-1

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά, επιδιώκοντας να χτυπήσουν την τουρκική ομάδα μέσα στη ρακέτα, με τον Γιουρτσεβέν να κάνει σπουδαία δουλειά στο πρώτο μέρος (15 πόντοι στο ημίχρονο). Παρά τα λάθη του Ναν (4 στο πρώτο δεκάλεπτο), ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά (21-22), ενώ στη δεύτερη, χάρη στις εμπνεύσεις του Καλαϊτζάκη και τον εξαιρετικό ρυθμό του Σλούκα, έφτασε και στο +8 (32-40), πριν το ημίχρονο ολοκληρωθεί στο 42-43.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε κομβική, καθώς ο Σλούκας συνέχισε το… τακτικό του masterclass μοιράζοντας συνολικά 12 ασίστ, ο Χολμς ανέλαβε δράση κοντά στο καλάθι και το «τριφύλλι» έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 12-0, φτάνοντας τη διαφορά στο +17 (52-69).

Στην τέταρτη περίοδο, παρότι η Εφές προσπάθησε να αντιδράσει με συνεχόμενα τρίποντα και να ρίξει τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός έδειξε ωριμότητα. Ο Οσμάν ήταν καθοριστικός με μεγάλα σουτ, ενώ οι Γκραντ και Ναν «σφράγισαν» το αποτέλεσμα, με τους «πράσινους» να φεύγουν από την Πόλη με ένα τεράστιο διπλό, που στέλνει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη για το βάθος και τη δυναμική της ελληνικής ομάδας.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από τον άσχημο τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος έπεσε άτσαλα στο παρκέ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει δακρυσμένος με φορείο!

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95