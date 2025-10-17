Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας I Play Rocky, σε σκηνοθεσία του Πίτερ Φαρέλι, ο οποίος είχε τιμηθεί με Όσκαρ για το Green Book. Η νέα κινηματογραφική δουλειά του Φαρέλι είναι εμπνευσμένη από την ασυνήθιστη διαδρομή του Σιλβέστερ Σταλόνε και το πώς ο ίδιος κατάφερε να φέρει εις πέρας το εμβληματικό Rocky το 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του νεαρού Σταλόνε βρίσκεται ο ‘Αντονι Ιπόλιτο, ο οποίος ξεχώρισε με την ερμηνεία του ως Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά The Offer. Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, εντυπωσιάζοντας με την ομοιότητα του Ιπόλιτο με τον Σταλόνε της εποχής.

Το σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ περιγράφει έναν άγνωστο τότε ηθοποιό, με δυσκολίες στην ομιλία και μερική παράλυση στο πρόσωπο, ο οποίος αρνείται προτάσεις μεγάλων στούντιο για να διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο του έργου που ο ίδιος έγραψε.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο πρωταγωνιστής αρνείται μια οικονομικά δελεαστική προσφορά, επιμένοντας να γυρίσει την ταινία με ελάχιστους πόρους και με τον ίδιο στον ρόλο που ονειρεύτηκε.

Το Rocky εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, συγκεντρώνοντας δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ και κατακτώντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Στο καστ της νέας ταινίας συμμετέχουν επίσης η ‘Αννα Σοφία Ρομπ, ο Ματ Ντίλον, ο Στέφαν Τζέιμς, ο Πι Τζέι Μπερν και ο Τζέι Ντουπλάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πίτερ Φαρέλι κυκλοφόρησε πρόσφατα και την κωμωδία Ricky Stanicky, με πρωταγωνιστές τους Τζον Σίνα και Ζακ Έφρον.