Η Volvo Cars ολοκλήρωσε την κατασκευή 4.000.000 αυτοκινήτων με βάση την επαναστατική πλατφόρμα πρώτης γενιάς Scalable Product Architecture (SPA). Η SPA παρουσιάστηκε το 2014 στο Volvo XC90 δεύτερης γενιάς και έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή σύγχρονη φυσιογνωμία της μάρκας Volvo. Μετασχημάτισε την παραγωγή της εταιρείας, κάνοντας δυνατή την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων, συστημάτων κίνησης και τεχνολογιών, με βάση κοινή αρχιτεκτονική και γραμμή συναρμολόγησης και τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους.

Η SPA εισήγαγε αρκετά χαρακτηριστικά ασφαλείας σε παγκόσμια πρωτιά, που συνέβαλαν ώστε το XC90 και τα μοντέλα που ακολούθησαν να είναι από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Η σχετική λίστα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως είναι το πακέτο προστασίας από εκτροπή εκτός δρόμου και η λειτουργία αυτόματης πέδησης σε διασταυρώσεις.