Με αυτόν τον τρόπο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διέψευσε το σενάριο που κάνει λόγο για αντικατάσταση του Γιάννη Παπαδημητρίου και υπογραμμίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει «καμία βάση» πάνω στο θέμα!
ΠΑΟΚ: Η ΠΑΕ «τελειώνει» την αναμονή – Ζητά άμεσα την παράδοση του μνημονίου για τη Νέα Τούμπα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανεβάζει τους τόνους στο ζήτημα του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, στέλνοντας νέα επιστολή προς τον Ερασιτέχνη και ζητώντας άμεση συνάντηση αύριο (17/10, 17:00) στα γραφεία της στην Τούμπα, προκειμένου να της παραδοθεί επιτέλους το πολυσυζητημένο έγγραφο.
«Τελειώνει» ο Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό
Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι καταιγιστικές, καθώς μετά το θέμα του νέου προπονητή, φαίνεται πως ανοίγει πλέον και το κεφάλαιο του τεχνικού διευθυντή. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, που μέχρι πρότινος είχε τον ρόλο του επικεφαλής στον αγωνιστικό σχεδιασμό, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την έξοδο, με το μέλλον του στον σύλλογο να θεωρείται εξαιρετικά αβέβαιο. Σύμφωνα […]
Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα για επίθεση σε προσωπικό ασθενοφόρου
Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο Λούκα Βιλντόζα συνελήφθη για επίθεση σε προσωπικό ασθενοφόρου
Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το ντέρμπι με την ΑΕΚ διαθέσιμα από αύριο
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, για την 8η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (Κυριακή 26/10, 21:00)
ΠΑΟΚ: «Μέσα» ενόψει ΑΕΚ οι Πέλκας και Τσάλοφ – Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς
Η αντίστροφη μέτρηση για το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει απρόσκοπτα την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβρία και το κλίμα στην ομάδα να χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση και αποφασιστικότητα.