«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση», ανέφεραν οι Πράσινοι για το συγκεκριμένο θέμα.

