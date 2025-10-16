 Παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη απομάκρυνση του Γιάννη Παπαδημητρίου από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε διάψευση.
«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση», ανέφεραν οι Πράσινοι για το συγκεκριμένο θέμα.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διέψευσε το σενάριο που κάνει λόγο για αντικατάσταση του Γιάννη Παπαδημητρίου και υπογραμμίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει «καμία βάση» πάνω στο θέμα!

