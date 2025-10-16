Η Lexus μπορεί να παρουσίασε ένα τετραγωνισμένο minivan βασισμένο στο LS , αλλά ένα άλλο μέλος της αυτοκρατορίας της Toyota ετοιμάζεται επίσης για ένα ενδιαφέρον ντεμπούτο. Η Century, η ναυαρχίδα της μάρκας, φέρνει αυτό το εντυπωσιακό κουπέ.

Από το 1967, το Century αντιπροσωπεύει την κορυφή της αυτοκινητοβιομηχανικής πολυτέλειας στην Ιαπωνία. Στη συνέχεια, το SUV κυκλοφόρησε το 2023 και τώρα υπάρχουν σαφή σημάδια ότι ένα κουπέ θα κυκλοφορήσει. Εχει σιλουέτα crossover και μπροστινό μέρος που θυμίζει SUV αλλά είναι κουπέ.

Στο πλαίσιο της φετινής Japan Mobility Show, η ιαπωνική μάρκα θα αποκαλύψει ένα δίθυρο fastback που συνδυάζει στοιχεία κουπέ, SUV και μίνι βαν, δημιουργώντας ένα όχημα που δύσκολα μπορεί να ενταχθεί σε παραδοσιακές κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο φαίνεται αποφασισμένη να πειραματιστεί με νέα στυλ αμαξώματος υπό την επωνυμία Century.