Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρόσκρουσης 18 νέων μοντέλων της ευρωπαϊκής αγοράς δημοσίευσε ο ανεξάρτητος οργανισμός EuroNCAP, χαρίζοντας σε 15 από αυτά την ανώτερη διάκριση των πέντε αστέρων.

Συγκεκριμένα:

Τελευταία Νέα