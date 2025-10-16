Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρόσκρουσης 18 νέων μοντέλων της ευρωπαϊκής αγοράς δημοσίευσε ο ανεξάρτητος οργανισμός EuroNCAP, χαρίζοντας σε 15 από αυτά την ανώτερη διάκριση των πέντε αστέρων.
Συγκεκριμένα:
Η Nissan αποκαλύπτει τη νέα εποχή της κινητικότητας στο Japan Mobility Show 2025 .
Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο φαίνεται αποφασισμένη να πειραματιστεί με νέα μάρκα, με την επωνυμία Century.
Μετά από πέντε επιτυχημένα χρόνια με έδρα τη Λαμία, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αλλάζει σελίδα. Από το 2026, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) θα έχει ως έδρα του το Λουτράκι.
Χάρη στην ενέργεια “smart bonus” τα νέα μοντέλα έχουν όφελος έως 5.000 Ευρώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού για νέες παραγγελίες smart #1 & smart #3. Το νέο smart #5, προσφέρεται όφελος σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού 3.000€
Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν πλέον το όριο ταχύτητας των 30 χλμ./ώρα, στο πλαίσιο πολιτικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και η Ζυρίχη δείχνουν ότι η μείωση των ορίων ταχύτητας συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα […]