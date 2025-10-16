Από τα εγκαίνιά του το 1995, το Μουσείο Skoda στη Μλάντα Μπόλεσλαβ έχει αποτελέσει το ζωντανό αρχείο μιας μάρκας με βαθιές ρίζες στην καινοτομία και την πρόοδο. Στις τρεις δεκαετίες λειτουργίας του έχει υποδεχθεί περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες, παρουσιάζοντας μοναδικά ιστορικά οχήματα, θεματικές εκθέσεις και δράσεις που αφηγούνται τη συναρπαστική 130χρονη πορεία της Skoda – από τα πρώτα ποδήλατα Laurin & Klement έως τη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το Μουσείο Skoda εγκαινιάστηκε το 1995 με αφορμή την εκατονταετηρίδα της Skoda Auto και στεγάζεται σε ένα ιστορικό βιομηχανικό κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα, στη λεωφόρο Václav Klement στη Μλάντα Μπόλεσλαβ – τον δρόμο που οδηγεί στο κύριο εργοστάσιο παραγωγής της εταιρείας. Το κτίριο, που κάποτε φιλοξενούσε την παραγωγή ποδηλάτων, μοτοσικλετών, κινητήρων και αυτοκινήτων, μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στη μνήμη και τη δημιουργία.

Το 2012, το μουσείο ανακαινίστηκε πλήρως, αποκτώντας τη σημερινή του μορφή. Ο εκθεσιακός χώρος των 1.800 τ.μ. χωρίζεται σε τρία θεματικά τμήματα – Παράδοση, Εξέλιξη και Ακρίβεια – και περιλαμβάνει ειδικό χώρο φύλαξης για σπορ οχήματα και πρωτότυπα, την πολυλειτουργική αίθουσα Laurin & Klement Forum, το καφέ και εστιατόριο Václav, καθώς και κατάστημα με αναμνηστικά. Σήμερα, φιλοξενούνται περίπου 50 αυτοκίνητα, 5 μοτοσικλέτες και 2 ποδήλατα, ενώ στους αποθηκευτικούς χώρους βρίσκονται 23 μελέτες, πρωτότυπα και αγωνιστικά μοντέλα.

Από το 2018, η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει και έναν κινητήρα αεροσκάφους L&K–Lorraine-Dietrich 450 του 1926, σε συνεργασία με το Εθνικό Τεχνικό Μουσείο της Πράγας, αναδεικνύοντας το λιγότερο γνωστό αλλά σημαντικό κεφάλαιο της Laurin & Klement στην αεροπορία.

Το Μουσείο Skoda εμπλουτίζει συνεχώς τις εκθέσεις του με θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν πρωτότυπα μοντέλα, μελέτες σχεδίασης και φοιτητικά projects αμέσως μετά τις παγκόσμιες πρεμιέρες τους. Τα τελευταία χρόνια, οι θεματικές εκθέσεις ήταν αφιερωμένες στη νέα γενιά Superb και στους προκατόχους της, στα 50 χρόνια της ονομασίας RS, στα Skoda Popular και Rapid, στα 60 χρόνια του Skoda 1000 MB, καθώς και σε ενότητες αφιερωμένες στη βιωσιμότητα και την οικολογία.

Η 30ή επέτειος του Μουσείου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 130 ετών από την ίδρυση της Skoda, μιας από τις παλαιότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί αδιάλειπτα. Με αφορμή αυτή τη διπλή γιορτή, φιλοξενείται ειδική επετειακή έκθεση αφιερωμένη στα 130 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας της μάρκας, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους.