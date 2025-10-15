Με ambassador τον αγαπημένο σεφ Σωτήρη Κοντιζά επιστρέφει η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Όπως ενημερώνει το Φεστιβάλ: Ο Σωτήρης Κοντιζάς θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον κομβικό ρόλο της Αγοράς. Φέτος, η Αγορά διοργανώνει ένα συναρπαστικό masterclass, ανοιχτό για το κοινό, από τον Σαβέριο Κοστάντσο, σκηνοθέτη και σεναριογράφο της σειράς Η υπέροχη φίλη μου, ενώ παρουσιάζει όπως κάθε χρόνο πρωτοποριακές δράσεις για τους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η Αγορά (31 Οκτωβρίου-8 Νοεμβρίου), η οποία πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe-MEDIA, προσφέρει μια σειρά από ευκαιρίες για δικτύωση και συμπαραγωγές, σε ολόκληρο το πεδίο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της Αγοράς, που λειτουργεί ως διεθνής συνάντηση και εκδήλωση δικτύωσης για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα πραγματοποιηθούν σε υβριδική μορφή -σε φυσικούς χώρους και online- παρουσιάζοντας ένα πλούσιο φάσμα από δραστηριότητες της βιομηχανίας, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις χώρες από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη τους ανερχόμενους δημιουργούς που συμμετέχουν στην Αγορά και θα τους ενθαρρύνει στα πρώτα τους βήματα. Παράλληλα, θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες και το κοινό.

«Είναι πολύ τιμητική η πρόσκληση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να είμαι φέτος ambassador της Αγοράς και θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους επαγγελματίες όσο καλύτερα μπορώ. Νομίζω οι στιγμές που με έχουν καθορίσει επαγγελματικά είναι τα όχι που είπα και οι φορές που τόλμησα. Η πιο βασική πρώτη ύλη είναι η ΟΜΑΔΑ και να φροντίζεις, σε ό,τι κι αν κάνεις, να βάζεις ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» σημειώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Η Αγορά προσφέρει τον κατάλληλο χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής know-how ώστε οι επαγγελματίες να μπορέσουν να βρουν την ομάδα και τον χαρακτήρα τους, αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τη δικτύωση και τη δημιουργική συνεργασία σε ολόκληρο το φάσμα της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς

Φέτος, η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με τον υψηλού κύρους οργανισμό European Audiovisual Entrepreneurs – EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν ένα μοναδικό εργαστήριο που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και συμπαραγωγής.

Επίσης, φιλοξενεί τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εν όψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το 2027. Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT, έναν διεθνή οργανισμό εκπαίδευσης και δικτύωσης στον οπτικοακουστικό τομέα για ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο διοργανώνει για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Feature Launch, ένα εντατικό, εξειδικευμένο εργαστήριο με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη στρατηγική των εταιρειών παραγωγής τους.