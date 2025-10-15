Η Spyker, η ολλανδική εταιρεία σπορ αυτοκινήτων με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε εδώ και καιρό φαίνεται ότι σώθηκε από την πτώχευση. Για άλλη μια φορά. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Victor Muller, εξασφάλισε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της μάρκας και πλέον θα «επικεντρωθεί στην παραγωγή χειροποίητων σούπερ σπορ αυτοκινήτων», σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το 1880, κατασκευάζοντας μια ποικιλία προϊόντων μεταφορών, αλλά σταμάτησε να λειτουργεί το 1926.

Η Spyker αναβίωσε αρχικά το 1999 από την Muller, αλλά μια αποτυχημένη εξαγορά της από τη Saab πάνω από μια δεκαετία α θα ανάγκαζε την εταιρεία να αναδιαρθρωθεί οικονομικά στα τέλη του 2014. Οι δραστηριότητες θα συνεχίζονταν μέχρι το τέλος του 2015, με το μοντέλο C8 Preliator να αποκαλύπτεται ένα χρόνο αργότερα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης.

Αλλά τα πράγματα δεν θα διαρκούσαν για πολύ. Μέχρι το 2021, οι επενδύσεις από τους επενδυτές δεν υλοποιήθηκαν και η Muller αναγκάστηκε να υποβάλει ξανά αίτηση πτώχευσης.

Η Spyker θα ανακοινώσει σύντομα πιο λεπτομερή σχέδια σχετικά με την αναβίωσή της. Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η Muller στο μέλλον της εταιρείας.