Ένα ακόμη φρικιαστικό δυστύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται μέσα στην καμπίνα. Αφορά ένα ηλεκτρικό όχημα Xiaomi SU7 Ultra στην Λεωφόρο Tianfu στο Τσενγκντού, τη μεγαλύτερη πόλη στη δυτική Κίνα, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πύρινη λαίλαπα, με πολλά βίντεο στο διαδίκτυο να δείχνουν το όχημα να πιάνει φωτιά αφού χτύπησε σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη στις 13 Οκτωβρίου, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των οχημάτων και τα πρωτόκολλα διάσωσης.

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες απεικονίζουν μια φρικιαστική σκηνή όπου αρκετοί διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να βοηθήσουν. Οι προσπάθειες να σπάσουν τα πλαϊνά παράθυρα με τους αγκώνες και τις σόλες των παπουτσιών ήταν ανεπιτυχείς, με το τζάμι να παραμένει άθικτο. Στη συνέχεια, ένας πυροσβεστήρας αναπτύχθηκε προς το κάθισμα του οδηγού, αλλά οι φλόγες που εξαπλώνονταν γρήγορα και η έντονη θερμότητα εμπόδισαν τους διασώστες να πλησιάσουν.