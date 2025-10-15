Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλλυ, με τη διοργάνωσή του το 2026 (25 – 28 Ιουνίου) να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό.

Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν πλήρεις προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού-Βόλου, Λαμιέων και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων. Όλες αξιολογήθηκαν με γνώμονα την πληρότητα, τη λειτουργικότητα και τη συνολική τους συνεισφορά στην επιτυχή διοργάνωση του αγώνα. Οι προτάσεις κρίθηκαν στο σύνολό τους άρτιες και υλοποιήσιμες, ενώ κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης αποφασίστηκε η επιλογή του Λουτρακίου ως νέας έδρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Η απόφαση αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα, φέρνοντας νέες ευκαιρίες στον σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές, όσο και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, η διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα εξακολουθήσει να διατρέχει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε γνωστές και αγαπημένες ειδικές διαδρομές, διατηρώντας τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία που το καθιστούν μοναδικό στο ημερολόγιο του WRC.

Παράλληλα, η φιλοξενία του Service Park στο Λουτράκι αναδεικνύει μια νέα πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.