Τα smart γίνονται ακόμη πιο προσιτά χάρη στο “smart bonus” που προσφέρει όφελος 5.000 Ευρώ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού για νέες παραγγελίες smart #1 & smart #3 έως τις 31 Δεκεμβρίου, πλέον του κρατικού προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Aντίστοιχα για το νέο smart #5, προσφέρεται όφελος σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού 3.000€. Παράλληλα, η smart προσφέρει ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης be_smart με προνομιακό ονομάστικό επιτόκιο 3,9%, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο ελκυστική από ποτέ