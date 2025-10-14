Ο Λουκάς Μήλιος, πατέρας του εμβληματικού φιλάθλου του Δικεφάλου, Γιαννάκη Μήλιου, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής (13/10), σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ, που έζησε και ανέπνεε για την ομάδα σε κάθε της στιγμή — στα εύκολα και κυρίως στα δύσκολα. Ο κύριος Λουκάς βρισκόταν πάντα στο πλευρό του γιου του, μοιράζοντας μαζί του το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη, την ίδια πίστη στον Δικέφαλο.

Παρά τα χρόνια και τις δυσκολίες, δεν σταμάτησε ποτέ να βρίσκεται κοντά στην ομάδα, είτε στο γήπεδο της Τούμπας είτε σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα έφερε τη σημαία του ΠΑΟΚ. Ο εκλιπών πάλευε τα 2,5 τελευταία χρόνια με την επάρατη νόσο, δίνοντας με αξιοπρέπεια έναν προσωπικό αγώνα και χωρίς να σταματήσει ούτε λεπτό να στηρίζει τον γιο του και την αγάπη του για τον Δικέφαλο.

Η μορφή του αποτελούσε για πολλούς μια ήσυχη, αλλά βαθιά συμβολική υπενθύμιση του τι σημαίνει να αγαπάς μια ομάδα πέρα από αποτελέσματα και τίτλους. Ένας φίλαθλος που έζησε τον ΠΑΟΚ όχι απλώς ως ομάδα, αλλά ως κομμάτι της ζωής του.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε συγκίνηση στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, με τα μηνύματα συμπαράστασης προς τον Γιαννάκη Μήλιο και τους οικείους του να καταφθάνουν από παντού.

Σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ πλησιάζει να κλείσει 100 χρόνια ζωής, η απώλεια ανθρώπων όπως ο Λουκάς Μήλιος υπενθυμίζει σε όλους ότι ο Δικέφαλος δεν είναι μόνο σύλλογος· είναι μνήμη, ψυχή και ιστορία ανθρώπων που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους σε αυτόν.

Αιωνία του η μνήμη, και ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.