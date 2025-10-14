Η εξαιρετικά επιτυχημένη Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία σε σινεφίλ και όχι μόνο να απολαύσουν ταινίες στη Μεγάλη Οθόνη σε εξαιρετικά μειωμένη τιμή.

Μόνο για μία μέρα, την 30η Οκτωβρίου 2025, όλοι οι κινηματογράφοι σε όλη τη χώρα θα προσφέρουν εισιτήρια μόλις 2 ευρώ για όλες τις προβολές της ημέρας.

Επιλέξτε την ταινία, την αίθουσα και την παρέα σας, πάρτε τα ποπ κορν σας και ζήστε τη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς!