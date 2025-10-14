Η εξαιρετικά επιτυχημένη Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία σε σινεφίλ και όχι μόνο να απολαύσουν ταινίες στη Μεγάλη Οθόνη σε εξαιρετικά μειωμένη τιμή.
Μόνο για μία μέρα, την 30η Οκτωβρίου 2025, όλοι οι κινηματογράφοι σε όλη τη χώρα θα προσφέρουν εισιτήρια μόλις 2 ευρώ για όλες τις προβολές της ημέρας.
Επιλέξτε την ταινία, την αίθουσα και την παρέα σας, πάρτε τα ποπ κορν σας και ζήστε τη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς!
- Βερόνα: Τρεις καραμπινιέροι νεκροί από έκρηξη κατά την εκτέλεση έξωσης σε κατάληψη – «Φαίνεται ότι οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου»
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε διαρρήξεις και κλοπές οικιών στην Αττική
- Η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 και κατακτά τις 12 πρώτες θέσεις