Πρόστιμα συνολικού ύψους 157 εκατομμυρίων ευρώ (181,5 εκατ. δολαρίων) επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους οίκους Gucci, Chloe και Loewe, κρίνοντάς τους ένοχους για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των τιμών μεταπώλησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι τρεις εταιρείες παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους, επιβάλλοντας περιορισμούς όπως η απαγόρευση απόκλισης από τις προτεινόμενες τιμές λιανικής, ο καθορισμός ανώτατων ποσοστών έκπτωσης και η επιβολή συγκεκριμένων χρονικών περιόδων εκπτώσεων.

Η πρακτική αυτή, όπως σημειώνει η Επιτροπή, ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών.

Οι τρεις εταιρείες ανήκουν σε κορυφαίους διεθνείς ομίλους. H Gucci στον γαλλικό όμιλο Kering, η Chloe στον ελβετικό Richemont και η Loewe στον όμιλο LVMH.