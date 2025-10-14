Δεν φέρνει μόνο ο χρυσός πιο κοντά τους επενδυτές, αλλά και το ασήμι. Μετά το ράλι των τιμών του χρυσού που διαμορφώνεται πλέον σε ιστορικά υψηλά πάνω από τα 4.100 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών κινήθηκε και το ασήμι με τις τιμές να φτάνουν τα 53 δολάρια ανά ουγγιά.

Πρόκειται για άνοδο που φτάνει το 80% από τις αρχές του έτους ξεπερνώντας την αντίστοιχη του χρυσού που διαμορφώνεται το ίδιο διάστημα στο 55%. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στο διάστημα των τελευταίων 52 εβδομάδων οι τιμές του ασημιού σκαρφάλωσαν από τα 28,35 στα 52,1 δολάρια. Τελευταία φορά που είχαν φτάσει τόσο ψηλά οι τιμές ήταν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg.

Πίσω από το ράλι του ασημιού βρίσκονταν ανησυχίες για εξάντληση του αποθέματος ασημιού στο Λονδίνο, ανησυχίες οι οποίες οδήγησαν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα («premium») σε σχέση με αυτές που καταγράφηκαν χθες στη Νέα Υόρκη. Μέχρι χθες Δευτέρα, το premium αυτό ήταν περίπου 1,60 δολάρια ανά ουγγιά σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο για μέταλλα, Mining.com.

Προβλέψεις από Goldman Sachs και Bank of America

Η αγορά ασημιού «έχει λιγότερη ρευστότητα και (είναι) περίπου εννέα φορές μικρότερη από αυτήν του χρυσού, ενισχύοντας τις κινήσεις των τιμών», έγραψαν οι αναλυτές του ομίλου Goldman Sachs σε σημείωμα προς τους πελάτες τους την Κυριακή. Ο επενδυτικός οίκος προειδοποίησε ακόμη ότι λόγω των συνθηκών ακόμη και μια προσωρινή υποχώρηση των επενδυτικών ροών θα μπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογη διόρθωση στις τιμές που έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές του ασημιού θα αυξηθούν περαιτέρω μεσοπρόθεσμα κυρίως λόγω συνεχιζόμενων ροών από μικρά και μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια. αλλά χτύπησε και καμπανάκι για αυξημένη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

Από την πλευρά της, η Bank of America αύξησε σημαντικά την τιμή-στόχο της για το τέλος του 2026, από περίπου 44 δολάρια ανά ουγγιά σε 65 δολάρια. Η αμερικανική τράπεζα επικαλείται για τις νέες εκτιμήσεις τα επίμονα ελλείμματα της αγοράς, όπως τα χαρακτηρίζει, τις αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις στις ΗΠΑ και αλλού και τις προοπτικές για χαμηλότερα επιτόκια.

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες

Το πρόσφατο ράλι στα πολύτιμα μέταλλα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις επαναλαμβανόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά στελεχών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που δημιουργούν φόβους για την ανεξαρτησία της FED και στο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ λόγω διαφωνιών μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για τη χρηματοδότηση. Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει περαιτέρω τις προοπτικές του ασημιού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Τώρα οι παίκτες των αγορών περιμένουν τα αποτελέσματα μελέτης της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τα κρίσιμα ορυκτά – στα οποία περιλαμβάνεται και το ασήμι. Οι φόβοι ότι τέτοια μέταλλα θα μπορούσαν να δεχτούν επιπλέον δασμούς έχουν επιδεινώσει τη στενότητα της αγοράς, ειδικά στη μεγάλη αγορά της Ευρώπης που είναι το Λονδίνο.

Τα πολύτιμα μέταλλα στο σύνολό τους ως κατηγορία εμπορευμάτων έχουν σημειώσει απότομη άνοδο φέτος εν μέσω των αβεβαιοτήτων στο παγκόσμιο εμπόριο που έχουν τροφοδοτήσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Τα τέσσερα κύρια μέταλλα (χρυσός, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο) έχουν σημειώσει άνοδο μεταξύ 55% και 82% από την αρχή του έτους.