Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εντάσσεται στους Μιλγουόκι Μπακς, υπογράφοντας two-way συμβόλαιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA, τρία αδέρφια θα αγωνιστούν στην ίδια ομάδα: Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο!

Από τον Άρη στη G-League και πίσω στο Μιλγουόκι

Ο 24χρονος φόργουορντ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με τον Άρη, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρόλο στο ρόστερ των «κιτρίνων». Έτσι, αποφάσισε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του μέσω της G-League.

Όπως αποκάλυψε ο έγκυρος Σαμς Χαράνια, ο Άλεξ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνίζεται τόσο με την πρώτη ομάδα όσο και με τη θυγατρική της, τους Wisconsin Herd.

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon’s Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

Η επιστροφή του Άλεξ στο Μιλγουόκι σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το NBA: είναι η πρώτη φορά που τρία αδέρφια βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο ρόστερ ενός franchise.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίζονται ήδη μαζί στους Μπακς, ενώ πλέον ο μικρότερος αδελφός τους έρχεται να συμπληρώσει την πιο «οικογενειακή» ομάδα του πρωταθλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλεξ είχε βρεθεί ξανά στο οργανόγραμμα του Μιλγουόκι, ως μέλος της δεύτερης ομάδας, αν και δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε επίσημο παιχνίδι NBA. Παρ’ όλα αυτά, βρισκόταν στο payroll των «Ελαφιών», γεγονός που δείχνει τη διαχρονική πίστη του οργανισμού στο ταλέντο του.