Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε άμεσα πως έχει ρυθμό και διάθεση, στο πρώτο του παιχνίδι μετά το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, αφού σημείωσε double-double (13 πόντους, 10 ριμπάουντ) στην αναμέτρηση της preseason του NBA με τους Σικάγο Μπουλς. Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 127-121, σε έναν αγώνα που ήταν κάθε άλλο παρά φιλικός.

Εκτός από το αγωνιστικό σόου του, ο Greek Freak είχε όρεξη και για πλάκα. Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη περίοδο και με 34,5 δευτερόλεπτα να απομένουν, δημιουργήθηκε σύρραξη από τους Ταουρίν Πρινς και Ντάλεν Τέρι.