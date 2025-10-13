O Κάρλος Σάινθ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών: δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC, αλλά και τέσσερις φορές νικητής του Dakar Rally.

Σήμερα, ο Ισπανός συνεχίζει την καριέρα του στο πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα rally-raid του πλανήτη πίσω από το τιμόνι του θηριώδους Raptor T1+, ως μέλος της εργοστασιακής ομάδας της Ford Racing, Από τη μεριά του, ο γιος του,, είναι γνωστός για την εντυπωσιακή καριέρα του στη Formula 1.

Τον περασμένο μήνα στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στην τελική δοκιμή του Ford Raptor T1+ ο πατέρας είχε δίπλα του έναν ξεχωριστό φιλοξενούμενο, τον γιό του, ο οποίος πήρε τη θέση του άλλου συνοδηγού, του Λούκας Κρουζ.