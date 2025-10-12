Μετά την προτεινόμενη ευρωπαϊκή οδηγία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η τιμή των τσιγάρων στην Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 ευρώ ανά πακέτο, από τα 4,8 ευρώ σήμερα. Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά προειδοποιεί για τον κίνδυνο αύξησης του λαθρεμπορίου και για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς, εάν οι φόροι αυξηθούν απότομα.

Η νέα πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προβλέπει αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν τα 2 με 3 ευρώ ανά πακέτο τσιγάρων, ενώ αντίστοιχα τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα επιβαρυνθούν με 2-3 ευρώ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο περιορισμός της χρήσης καπνού, αλλά οι ελληνικές αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για την άμεση και απότομη εφαρμογή των νέων μέτρων.

Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin στο Λουξεμβούργο, ο κ. Πιερρακάκης επικεντρώθηκε και σε θέματα που αφορούν στη σύσταση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), καθώς και στις εξελίξεις γύρω από τα stablecoins (σταθερά κρυπτονομίσματα).

Ο Κ. Πιερρακάκης επέμεινε ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα». Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα: «Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου».

«Ταυτόχρονα, αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Οφείλουμε, λοιπόν, να λάβουμε όλα αυτά κατά νου. Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ευρύτερες μεταβατικές περιόδους στην εφαρμογή των μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς να διαταραχθεί η αγορά» συνέχισε ο υπουργός Οικονομικών.