Η Toyota δημοσίευσε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το επερχόμενο ντεμπούτο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιώνμιας teaser πινακίδας που έχει αναρτηθεί στην πίστα Fuji Speedway και δείχνει το μπροστινό μέρος του νέου σπορ αυτοκινήτου μαζί με το LFA και το 2000GT. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στη σελίδα X της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Eιδικότερα, την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, η Toyota θα παρουσιάσει το νέο της supercar, που μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε ως Lexus LFR.

Φαίνεται ότι η Toyota έχει μεγάλα σχέδια την ερχόμενη Δευτέρα στην Ιαπωνία. Μια ιστοσελίδα με teaser υποδηλώνει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα κάνει αρκετές ανακοινώσεις για όλες τις μάρκες της, συμπεριλαμβανομένων των GR, Crown, και ναι, ακόμη και της Daihatsu.