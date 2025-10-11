Στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες πρόβλημα με κάποιους προπονητές, μεταξύ αυτών και ο Εργκίν Αταμάν, που μπορεί να τους «αφήσει» εκτός από τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι προπονητές, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πρέπει να εκδώσουν ειδική κάρτα. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν μία σειρά εγγράφων και δικαιολογητικών.

«Πρωτοκλασάτα και καταξιωμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο ονόματα προπονητών της Basket League καθώς και πολλών αλλοδαπών προπονητών, ελλείπουν από το πίνακα που σας απέστειλε ο Σύνδεσμος προπονητών και εσείς μας τον αποστείλατε χωρίς κανένα προγενέστερο έλεγχο. Είναι πραγματικά άξιο απορίας, το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που λειτουργούν θεσμοί σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα και συγκεκριμένα όσοι αποστέλλουν τέτοια έγγραφα προς το Κράτος, και εν συνεχεία πως το Κράτος τα αποστέλλει προς εφαρμογή σε μία αθλητική Ομοσπονδία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και ενόψει της διεξαγωγής πρωταθλημάτων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, στις 11-12-13 Οκτωβρίου, παρακαλούμε όπως μέχρι και το Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης, μεταρρύθμισης άλλως τροποποίησης του ανωτέρω εγγράφου σας, προκειμένου να μην οδηγηθούν τα πρωταθλήματα, επαγγελματικά (Stoiximan GBL) και ερασιτεχνικά (A1 Γυναικών, Εlite League κλπ), στην απόλυτη απαξίωση, επί σκοπώ προστασίας του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης από τη δεδομένη δυσφήμηση του σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο», αναφέρει η ΕΟΚ.

Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης αγωνιστικού αθλητισμού, Βασίλειος Κάκκος, σε επιστολή του επισημαίνει: «Είναι προφανές ότι, δεν μπορεί να δηλώνεται ή να εγγράφεται ως προπονητής στην πλατφόρμα της ΕΟΚ, πρόσωπο που δεν κατέχει ταυτόχρονα, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή και Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή – την ενημέρωση κομισάριων και διαιτητών όλων των αγώνων της Ομοσπονδίας σας, καθώς και των ενώσεων σας, για τον απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να διενεργείται στους προπονητές των ομάδων πριν από κάθε αγώνα, για τη διαπίστωση της τήρησης των δυο βασικών προϋποθέσεων (κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή και Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή)».

Σε ότι αφορά τους προπονητές της Stoiximan GBL, τα ονόματα που δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές είναι : ο Εργκίν Αταμάν του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Ντράγκαν Σάκοτα της ΑΕΚ, ο Λούκα Παβίσεβιτς του Πανιωνίου, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου του Αμαρουσίου, ο Χαβιέ Καράσκο του Κολοσσού Ρόδου και ο Γιούρι Ζντοβτς του ΠΑΟΚ.

Η προθεσμία για την ανάκληση ή τροποποίηση των εγγράφων αυτών λήγει σήμερα (Σάββατο 11/10), στις 11:00 το πρωί, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή (12/10), θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και μένει να δούμε τι θα γίνει, με την περίπτωση του Τούρκου τεχνικού των «Πράσινων».