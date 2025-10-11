Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τα έγγραφα των προπονητών της Stoiximan GBL, που ζητούσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έληξε με την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό, πως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζητούσε μερικά έγγραφα από προπονητές του ελληνικού πρωταθλήματος. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Εργκίν Αταμάν του Παναθηναϊκού AKTOR, με αποτέλεσμα η παρουσία του στο κυριακάτικο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού (12/10), να θεωρείται αμφίβολη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση έσπευσε να διευθετήσει το εν λόγω πρόβλημα, προκειμένου οι προπονητές αυτοί να μπορέσουν να βρεθούν κανονικά στους πάγκους των ομάδων τους. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αθλητισμού σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους. Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

Έτσι, τόσο ο Αταμάν, όσο και οι Σάκοτα (ΑΕΚ), Παβίτσεβιτς (Πανιώνιος), Παπαθεοδώρου (Μαρούσι), Καράσκο (Κολοσσός Ρόδου) και Ζντοβτς (ΠΑΟΚ) θα έχουν το δικαίωμα να «κάτσουν» στους πάγκους των ομάδων τους, παρά το πρόβλημα με τα έγγραφά τους. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή, της δεύτερης αγωνιστικής, της Stoiximan GBL.