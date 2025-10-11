Καθώς η Εθνική μας είχε παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ κοιτούσα να δω τι κάνουν οι ομάδες που όχι απλά θέλουν να προκριθούν, αλλά συμμετέχουν στη μεγάλη διοργάνωση για να την κερδίσουν. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις ποια ομάδα θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα έξι τελευταία Μουντιάλ αποτελούν απόδειξη. Από αυτό της Γερμανίας (που έγινε το 2006) κι έπειτα όλα τα προγνωστικά πήγαν στράφι.

Στη Γερμανία φαβορί ήταν οι διοργανωτές – πολλοί ήταν έτοιμοι να χαλάσουν τη γιορτή τους και το έκαναν οι Ιταλοί. Το 2010 η Αργεντινή του Μέσι (με προπονητή τον Μαραντόνα) έμοιαζε έτοιμη για τον θρόνο: το τρόπαιο το κέρδισαν οι Ισπανοί. Το 2014 οι διοργανωτές Βραζιλιάνοι έπρεπε να παίξουν με τους Αργεντίνους ένα λατινοαμερικάνικο τελικό: στο τέλος πανηγύρισαν οι Γερμανοί. Το 2018 όλοι μιλούσαν για τιτανομαχία Ρονάλντο – Μέσι στη Ρωσία. Πανηγύρισαν οι Γάλλοι. Το 2022 αυτοί ήταν φαβορί: η ομάδα τους ήταν καλύτερη από αυτή του 2018. Αλλά το πήρε ο Μέσι. Πλέον όμως όταν μιλάμε για ομάδες της ευρωπαϊκής ζώνης είναι δύσκολο να προβλέψεις και ποιες θα προκριθούν εύκολα – τουλάχιστον οι μεγάλοι της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν προβλήματα γιατί δεν έχουν αντιπάλους. Περνάνε όλοι.

Προβληματάκια

Και από τους ευρωπαϊκούς ομίλους είναι πιθανόν να προκριθούν όλες οι εθνικές ομάδες που αποκαλούμε μεγάλες, γιατί σπανίως λείπουν από τα τελικά της διοργάνωσης. Αυτό θα συμβεί γιατί περνάνε συνολικά 16 ομάδες: υπάρχουν εισιτήρια για πολλούς. Οι 12 πρώτοι των 12 ομίλων προκρίνονται απευθείας στο Μουντιάλ. Οι 12 δεύτεροι θα παίξουν play offs. Σε αυτά θα βρίσκονται και οι 4 καλύτερες ομάδες του τελευταίου Nations League, δηλαδή, η καλύτερη ομάδα από κάθε λίγκα (A, B, C, D). Προφανώς όποιος από τους παραδοσιακούς μεγάλους δεν προκριθεί απευθείας θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στα play offs. Αλλά από αυτά περνάνε μόνο οι 4 από τους 16 παρόντες. Και είναι πολλές οι ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν τα προβληματάκια τους.

Απώλειες

Πριν από την έναρξη αυτής της διπλής αγωνιστικής οι μόνες ευρωπαϊκές ομάδες που έτρεχαν μόνο με νίκες στα προκριματικά έχοντας πρωτιά στον όμιλό τους και πρόκριση στο τσεπάκι γιατί έχουν δώσει και αρκετά ματς ήταν η Αγγλία και η Νορβηγία. Είχαν ένα εντυπωσιακό 5 στα 5: πέντε νίκες σε πέντε ματς στο ξεκίνημά τους.

Οι Κροάτες έχουν 4 νίκες σε 4 ματς, αλλά στον ίδιο όμιλο είναι και οι Τσέχοι που έκαναν ακριβώς το ίδιο ξεκίνημα. Με 4 νίκες σε 4 ματς έχουν ξεκινήσει και οι Αυστριακοί, αλλά σε έναν περίπλοκο όμιλο. Υπάρχουν ακόμα πέντε ομάδες που έχουν ξεκινήσει με 2 νίκες σε 2 ματς: Οι Ισπανοί, οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι, οι Ελβετοί και οι Σλοβάκοι – τα παιχνίδια τους είναι λίγα αλλά το 2/2 μαρτυρά μια κάποια δυναμική.

Οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και λογικά και οι Ελβετοί δύσκολα θα χάσουν τις πρωτιές τους: οι Σλοβάκοι έχουν πίσω τους τους Γερμανούς. Τους κέρδισαν στο μεταξύ τους ματς, αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξουν στην πίεσή τους. Δεν ξεκίνησαν την προσπάθεια με ήττα μόνο οι Γερμανοί. Με ήττα ξεκίνησαν και οι Ιταλοί, που δύσκολα θα προσπεράσουν τους Νορβηγούς στον όμιλο. Απώλειες κατέγραψαν νωρίς και οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι και οι Δανοί που αύριο υποδέχονται την Εθνική μας. Αν την ξανακερδίσουν όπως στο Καραϊσκάκη κι αυτοί δύσκολα θα χάσουν την πρωτιά.

Euro

Πόσες ευρωπαϊκές ομάδες είναι βελτιωμένες σε σχέση με ό,τι έκαναν στο Euro2024 που ήταν η τελευταία μεγάλη διοργάνωση; Ελάχιστες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανοί και οι δευτεραθλητές Αγγλοι είναι σταθεροί γιατί και στο Euro είχαν σχετικά νεανικές ομάδες: καλύτεροι όχι. Οι Γάλλοι επίσης: δεν είναι θεαματικοί, έχουν λίγο αλλάξει, αλλά τους οδηγούν ο Εμπαπέ κι ο Ντεμπελέ – τέτοιους σολίστες δεν έχουν πολλοί.

Σταθεροί και οι Πορτογάλοι, αλλά όσο παίζουν για την υστεροφημία του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούν να είναι αξιόπιστοι. Σταθεροί στην αστάθειά τους οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, οι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο Ελβετοί. Μοιάζουν, αλλά δεν είναι καλύτεροι οι Κροάτες: απλά ο όμιλός τους είναι εύκολος.

Χειρότεροι σίγουρα οι Γερμανοί, που έχασαν το Ευρωπαϊκό που διοργάνωσαν κι αυτό τους άφησε ένα τραύμα και οι Ιταλοί που παρόλο που έλειψαν από δύο Μουντιάλ στη σειρά (ήταν απόντες και στη Ρωσία και στο Κατάρ) δεν λένε να συνέλθουν. Χειρότεροι σίγουρα οι παρόντες στα τελικά του Euro Τούρκοι, οι επίσης παρόντες στη Γερμανία Ούγγροι, οι Πολωνοί, οι Σέρβοι και φυσικά οι Ουκρανοί που πληρώνουν τον πόλεμο: όλοι τους θα δώσουν μάχες για να κατακτήσουν μια δεύτερη θέση που οδηγεί στα play offs.

Αν ντε και καλά πρέπει να βρούμε κάποιους που την τελευταία διετία έχουν κάνει μια πρόοδο αυτοί είναι οι Νορβηγοί, αλλά η εξάρτησή τους από τον Χάαλαντ είναι τεράστια. Θα βάλω μαζί τους κάποιους που αργά αλλά σταθερά ανακάμπτουν. Οι Βόσνιοι, οι γείτονες από τα Σκόπια, οι Ισλανδοί. Κάποιοι μπορεί στους ομίλους τους να είναι δεύτεροι – πρώτοι δύσκολα.

Εικόνα

Μπορεί τα προκριματικά να μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε εικόνα για το τι μπορούμε να περιμένουμε το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού; Και ναι και όχι. Οι λίγες ευρωπαϊκές ομάδες που ξεχωρίζουν θα είναι αξιόμαχες – είναι άλλωστε πρωταγωνίστριες στις πιο πολλές από τις τελευταίες διοργανώσεις. Οι Ισπανοί κέρδισαν το Euro2024 κι όταν πάνε καλά σε μια διοργάνωση πάνε και στην επόμενη: στο Κατάρ δεν ήταν καλοί – το καλοκαίρι στο αμερικάνικο Μουντιάλ λογικά θα είναι.

Οι Αγγλοι τα έχουν πάει καλύτερα τελευταία στα Euro από τα Μουντιάλ: έπαιξαν κι έχασαν δυο τελικούς στα δυο τελευταία Ευρωπαϊκά – καιρός να πρωταγωνιστήσουν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Γάλλοι αντιθέτως τα πάνε καλύτερα στα Μουντιάλ από ό,τι στα Euro. Κέρδισαν το Μουντιάλ της Ρωσίας, έπαιξαν στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ κι ενδιάμεσα στα Euro πήγαν ως φαβορί αλλά δεν τα κατάφεραν.

Παρακμή

Αυτές οι τρεις εθνικές ομάδες είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η Ευρώπη μας τελευταία. Οι Πορτογάλοι γίνονται θέμα συζήτησης χάρη στον Κριστιάνο κυρίως. Ο Χάαλαντ μπορεί να δώσει μια πρόκριση στους Νορβηγούς αλλά όχι και να τους πάει μακριά στο Μουντιάλ. Οι Γερμανοί ψάχνονται. Οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι υπόσχονται πολλά και συλλέγουν συνήθως αποτυχίες. Οι Ιταλοί φοβούνται πως και πάλι θα αποκλειστούν στα προκριματικά. Η Ευρώπη μας, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, και ποδοσφαιρικά παρακμάζει…