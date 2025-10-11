Ήταν 29 Δεκεμβρίου 2013, όταν ο πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1, Μίκαελ Σουμάχερ, βρισκόταν σε διακοπές στο Μεριμπέλ, στις γαλλικές Άλπεις. Ένα ταξίδι για σκι εκτός πίστας του κόστισε ακριβά : έπεσε απότομα, χτύπησε το κεφάλι του σε μια πέτρα, έσπασε το κράνος του και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Από τότε, η οικογένειά του δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, αλλά από το τραγικό ατύχημα και μετά, ελάχιστα νέα έχουν γίνει γνωστά για την υγεία του. Μόλις πρόσφατα η συντακτική ομάδα του Express UK αποκάλυψε τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Σουμάχερ για να επικοινωνεί με τους γύρω του. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνεί λεκτικά , επομένως έπρεπε να βρει μια εναλλακτική λύση για να γίνει κατανοητός.

Ο Μάικλ χρησιμοποιεί τα μάτια του για να επικοινωνεί , όπως είχε ήδη αποκαλύψει η Ελιζαμπέτα Γκρεγκοράτσι, πρώην σύζυγος του Φλάβιο Μπριατόρε, επιχειρηματία και πρώην προέδρου της Μπενετόν. « Ο Μάικλ δεν μιλάει, επικοινωνεί με τα μάτια του. Μόνο τρία άτομα επιτρέπεται να τον επισκέπτονται και ξέρω ποιοι είναι. Μετακόμισαν στην Ισπανία και η σύζυγός του έστησε ένα νοσοκομείο σε αυτό το σπίτι », δήλωσε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης το 2020, τα λόγια της οποίας αναφέρθηκαν από την Il Messaggero .

Η πτώση στο χιόνι to 2013 είχε σοβαρές συνέπειες. Πρώτα έναν τραυματισμό στο κεφάλι, στη συνέχεια μια εγκεφαλική αιμορραγία, επείγουσα χειρουργική επέμβαση και ένα ιατρικά προκλητό κώμα από το οποίο ξύπνησε μόλις τον Ιούνιο του 2014. Στην Ελβετία, εκτός από μια ομάδα ιατρών, τον φροντίζει η σύζυγός του Κορίνα Μπέτς , την οποία παντρεύτηκε το 1995. Αυτή ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Ρικάρντο Πατρέζε, συμπαίκτη του Σουμάχερ στην Μπένετον του Φλάβιο Μπριατόρε το 1993.

« Μιλούσαμε τακτικά, είχαμε μια σχέση που ξεπερνούσε την επαγγελματική πλευρά. Όταν άκουσα για το ατύχημα, του έστειλα αμέσως ένα μήνυμα: “Είναι όλα εντάξει, Μάικλ;” Δυστυχώς, δεν υπήρξε ποτέ απάντηση », είπε στο Fanpage. Ωστόσο, κατάφερε να επικοινωνήσει με την Κορίνα , ακριβώς τη στιγμή που ο Μάικλ πάλευε να βγει από το ιατρικά προκλητό κώμα.