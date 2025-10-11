Παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση η BMW συνεχίζει να ποντάρει στα ντίζελ. Απόδειξη αυτού, ότι σε λίγο διάστημα η νέα X3 θα φέρει μια νέα ντίζελ έκδοση, με κινητήρα 3 λίτρων.

Η νέα BMW X3 40d xDrive υπόσχεται κατανάλωση καυσίμου 6,7λίτρων/100χλμ και θα είναι η ισχυρότερη πετρελαιοκίνητη έκδοση αυτού του πολυτελούς executive SAV.

Το άκρως αποδοτικό σύστημα κίνησης φέρει και ήπια υβριδική τεχνολογία 48 Volt με συνολική ισχύ 3030 ίππους. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic. Η νέα BMW X3 40d xDrive επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ/ωρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, και η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 245 km/h.