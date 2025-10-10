Συνεχίζουν τα προβλήματα τραυματισμών για τον Ολυμπιακό. Μετά τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ, ο Εβάν Φουρνιέ γίνεται το τρίτο πρόσωπο, που θα απουσιάσει από την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Dubai BC, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Φουρνιέ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί στο ματς με το Μαρούσι, στην πρεμιέρα της Greek Basketball League. Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος στις 29 Οκτωβρίου θα γιορτάσει τα 33α γενέθλιά του, προσπαθεί με τις αποθεραπείες και τις προπονήσεις να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου για την δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει διαθέσιμους για το αποψινό ματς τους: Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σέιμπεν Λι, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουορντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Ντόντα Χολ.
