Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό επισκέφτηκε την Σκιάθο, όπου συνδύασε την παραμονή του στο νησί με δράσεις για το περιβάλλον, όπως μετέδωσε η ΕΡΤnews.

Ο Πρίγκιπας βρέθηκε στη Σκιάθο στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματός του με το Ίδρυμα Σκιάθου, με κοινό στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη διαχείριση βιοαποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έγινε δεκτός με θερμή φιλοξενία από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο του νησιού Θοδωρή Τζούμα, οι οποίοι του παρέθεσαν δείπνο με ένα ιδιαίτερο πιάτο: λεοντόψαρο φρικασέ. Πρόκειται για είδος ψαριού που ο ίδιος προωθεί στη διατροφή, λόγω της διατροφικής του αξίας αλλά και της ανάγκης περιορισμού του πληθυσμού του, καθώς θεωρείται εισβολικό είδος στη Μεσόγειο.

Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης κατάδυση και επαφή με τη θαλάσσια ζωή της Σκιάθου. Ο Πρίγκιπας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη φιλοξενία και δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του να αποκτήσει κατοικία στο νησί, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το φυσικό του κάλλος.