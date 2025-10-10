Ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο πρίκουελ της πολυαγαπημένης ταινίας «Ocean’s Eleven» της Warner Bros., δίπλα στη Μάργκοτ Ρόμπι. Το νέο αυτό κινηματογραφικό πρότζεκτ αναμένεται να επαναφέρει το ενδιαφέρον γύρω από το επιτυχημένο franchise.

Σύμφωνα με το Deadline, οι δύο σταρ είναι στενοί φίλοι εδώ και χρόνια και αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία να συνεργαστούν στη μεγάλη οθόνη. Η νέα παραγωγή φαίνεται πως αποτελεί την ιδανική συγκυρία για αυτή τη συνεργασία.

Τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο έτος. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Λι Αϊζακ Τσανγκ, αντικαθιστώντας τον Τζέι Ρόουτς που είχε αρχικά συνδεθεί με το έργο. Το σενάριο υπογράφει η Κάρι Σόλομον, βασισμένο στους χαρακτήρες των Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ. Η Ρόμπι θα έχει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της, LuckyChap.

Ο Κούπερ διατηρεί στενή συνεργασία με τη Warner Bros., ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την ταινία «Bullitt» σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, όπου επίσης θα πρωταγωνιστήσει.

Παράλληλα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) πραγματοποιείται η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου του σκηνοθετικού εγχειρήματος «Is This Thing On?» για λογαριασμό της Searchlight. Η ταινία, εμπνευσμένη από τη ζωή του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ, έχει πρωταγωνιστές τους Γουίλ Αρνέτ και Λόρα Ντέρν.

Πρόκειται για την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Κούπερ, μετά τα «Maestro» (2023) και «A Star Is Born» (2018).