Το ντοκιμαντέρ «Melania» για τη Μελάνια Τραμπ, παραγωγής Amazon, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2026, παρουσιάζοντας στιγμές από τη ζωή της κατά την προεδρική μετάβαση του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ « Melania » στις 30 Ιανουαρίου 2026 στις ΗΠΑ και διεθνώς .

ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ « » στις . Το φιλμ εστιάζει στις 20 ημέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025 , παρουσιάζοντας τη ζωή της πρώτης κυρίας.

, παρουσιάζοντας τη ζωή της πρώτης κυρίας. Περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό από ιδιωτικές συναντήσεις και συνομιλίες της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο .

και συνομιλίες της . Η Amazon εξασφάλισε τα δικαιώματα με το ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων .

εξασφάλισε τα με το ποσό των . Η ίδια η Μελάνια συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός και δηλώνει ότι η ταινία βασίζεται εν μέρει στην αυτοβιογραφία της.

συμμετέχει ως και δηλώνει ότι η βασίζεται εν μέρει στην αυτοβιογραφία της. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ , στην πρώτη του ταινία μετά το 2017.

, στην πρώτη του μετά το 2017. Μετά την προβολή στους κινηματογράφους, το ντοκιμαντέρ θα διατεθεί στο Prime Video και θα ακολουθήσει τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ με ταξίδια της Μελάνια σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.

Πιο αναλυτικά

Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Melania, το οποίο επικεντρώνεται στη Μελάνια Τραμπ, στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026. Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως, δίνοντας τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό να παρακολουθήσει τις τελευταίες 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το ντοκιμαντέρ υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της. Το φιλμ διαθέτει αποκλειστικό υλικό που καταγράφει σημαντικές συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες σε ιδιαίτερους χώρους, παρουσιάζοντας την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους παγκοσμίως.

Η Amazon φέρεται να εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι του ποσού των 40 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το περιοδικό Variety. Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε και ένα στιγμιότυπο που απεικονίζει τη Μελάνια Τραμπ να κοιτάζει από το παράθυρο ενός SUV, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ντοκιμαντέρ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Fox & Friends, η Πρώτη Κυρία είχε δηλώσει: Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε ακόμα, οπότε καταγράφεται η καθημερινότητά μου, τι κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες μου. Είχε προσθέσει ότι η ταινία παρουσιάζει τη διαδικασία μετάβασης στον Λευκό Οίκο, από τη δημιουργία της ομάδας μέχρι την οργάνωση του γραφείου της.

Η Μελάνια Τραμπ, που συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός, σημείωσε ότι το ντοκιμαντέρ αποτελεί εν μέρει συνέχεια της επιτυχίας που κατέγραψε η αυτοβιογραφία της. Πρόκειται για την πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που ήρθαν στο φως το 2017.

Μετά την κινηματογραφική κυκλοφορία, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για streaming στην πλατφόρμα Prime Video. Παράλληλα, η Amazon προγραμματίζει την κυκλοφορία μιας σειράς τριών ντοκιμαντέρ επεισοδίων, τα οποία θα ακολουθούν τη Μελάνια Τραμπ στα ταξίδια της μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.