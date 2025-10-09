Ο τρίτος οδηγός της Mercedes, Βάλτερι Μπότας, μίλησε για την επικείμενη αλλαγή σελίδας στην καριέρα του, τονίζοντας πως δεν βλέπει εμπόδια στη συνεργασία Mercedes – Cadillac για να κάνει ομαλά το επόμενο βήμα της πορείας του στην Formula 1.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ήδη και πιστεύω ότι ο Γκρέιαμ Λόουντον (επικεφαλής της Cadillac) και ο Τότο Βολφ με υποστηρίζουν. Δεν αναμένω καθυστερήσεις ή μπλοκαρίσματα», ανέφερε στο crash.net.

Παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με τη Mercedes έως το τέλος της σεζόν, ο Μπότας συμμετέχει ήδη σε διαδικτυακές συναντήσεις με την Cadillac, ενώ λαμβάνει πληροφορίες από τις δοκιμές του Σέρχιο Πέρες στον προσομοιωτή. Ο ίδιος θα ξεκινήσει επίσημα στην Cadillac τον Ιανουάριο, ωστόσο όπως δήλωσε, «υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορώ να κάνω για αυτούς και νωρίτερα».

Ο Φινλανδός στάθηκε στον υψηλό βαθμό προετοιμασίας της Cadillac για την πρώτη της παρουσία στη Formula 1, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε στη βάση της ομάδας στο Σίλβερστον. «Εντυπωσιάστηκα από το πόσο μπροστά είναι στις προετοιμασίες. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να αγωνιστώ στη Μελβούρνη», πρόσθεσε.