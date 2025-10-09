Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως ο Γουόκαπ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα στην περιφέρεια και θα πρέπει να το καλύψει, ενώ όσον αφορά τον Φουρνιέ υπογράμμισε πως θα δοκιμάσει σήμερα στην προπόνηση, αλλά είναι δύσκολο να τεθεί διαθέσιμος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Νομίζω γενικά θα δούμε μία αστάθεια από όλες τις ομάδες φέτος. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πρέπει να καταλάβετε όλοι την δυσκολία του εγχειρήματος αυτού για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Εμείς δυστυχώς έχουμε κάποιες απώλειες. Δυστυχώς για εμάς χτύπησε ο Γουόκαπ και δεν θα παίξει. Από μία πλήξη στον γλουτιαίο, έχει αιμάτωμα και θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω. Οπότε είναι μία σημαντική απουσία για εμάς. Συν το γεγονός ότι είναι έξω ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς. Ο Φουρνιέ θα δούμε αν θα είναι έξω ή όχι, γιατί θα δοκιμάσει τώρα. Γενικά πάντως είναι κι αυτός δύσκολα να παίξει. Ο Ντόντα Χολ είχε μία τροφική δηλητηρίαση, είναι εδώ θα κάνει προπόνηση και θα είναι. Γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε θέματα και θα πρέπει με ομαδικό παιχνίδι να τα καλύψουμε».

Για το παιχνίδι με τη Ντουμπάι:

«Πρόκειται για μία ομάδα με ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο. Όχι αντίστοιχη αμυντική προσήλωση. Μία ομάδα που ίσως είναι η καλύτερη στις iso επιθέσεις ένας εναντίον ενός. Παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ απ’ ότι εμείς. Εμείς πρέπει να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να είμαστε physical, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γιατί είναι πολύ ταλαντούχοι παίκτες, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει το παιχνίδι να πάει σε έναν ρυθμό πάνω κάτω. Θέλουμε να εκτελέσουμε καλά. Είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί είναι και το πρώτο στην έδρα μας».

Για το αν είναι δυσκολότερη η δουλειά του λόγω του ότι η Dubai BC είναι καινούργια ομάδα:

«Κατά βάση καινούργιες ομάδες είναι όλες. Όλες έχουν προσθήκες και αφαιρέσεις. Το δείγμα είναι μικρό γενικά. Οι προπονητικές φιλοσοφίες θέλουν κάποιο χρόνο να καθιερωθούν στις ομάδες. Βλέπεις πολλά τρικ. Τα ταξίδια είναι πολύ περισσότερα, αλλά έχουμε ένα δείγμα στο τι παίζουν, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλές. Κι εμείς έχουμε νέα πρόσωπα. Κι εμείς αμυντικά έχουμε πολλές φορές ανισορροπία αυτή τη στιγμή, από κακές συνεννοήσεις, ίσως από κακή εκτίμηση πραγμάτων. Αλλά έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι, μέχρι να σταθεροποιήσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι γρήγορα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που είμαστε».