Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς είδε τον Κωσταντίνο Καρέτσα να βγάζει μεγάλο μέρος της προπόνησης της Εθνικής αλλά όπως φαινεται δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει.

Από εκεί και πέρα ο έμπειρος τεχνικός δείχνει να έχει κατασταλάξει στις επιλογές του ως προς την 11άδα, με τους Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στο κέντρο οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και μπροστά τους ο Μπακασέτας. Στα άκρα τα φαβορί για να ξεκινήσουν είναι οι Τζόλης και Μασούρας και ο βασικός σέντερ φορ αναμένεται να είναι ο Παυλίδης.