Το αυγό αναδεικνύεται ως ένα λειτουργικό τρόφιμο “μοναδικής αξίας” για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας Digital Addiction για λογαριασμό της Οργάνωσης Διατομεακής Βιομηχανίας Αυγού και Προϊόντων του (Inprovo). Η έρευνα παρουσιάστηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Αυγού, που γιορτάζεται κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών του Αυγού, Πάμπλο Καταλά, τόνισε ότι το αυγό είναι ένα «μοναδικό τρόφιμο που παρέχει βασικά θρεπτικά συστατικά με απλό και προσιτό τρόπο», ενώ παραμένει «ευέλικτο και θεμελιώδες στη διατροφή πολλών οικογενειών».

Το αυγό ως φυσικό “συμπλήρωμα”

Η ανάλυση βασίστηκε σε περισσότερες από 134.000 ψηφιακές συνομιλίες στην Ισπανία μεταξύ 2022 και 2025 και έδειξε ότι το αυγό έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών ως “φυσικό και ασφαλές συμπλήρωμα”, σε αντιδιαστολή με τις συνθετικές πρωτεΐνες και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Digital Addiction, Μόνικα Ντίαθ-Πόντε, το 82% των αποφάσεων κατανάλωσης επηρεάζεται πλέον από ψηφιακό περιεχόμενο, ενώ οι ομάδες που δείχνουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο αυγό είναι οι γονείς, οι αθλητές και οι λεγόμενοι “biohackers”, που αναζητούν αξιόπιστες πηγές διατροφικών πληροφοριών.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν 25% έως 35% περισσότερο για αυγά πιστοποιημένης ποιότητας, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να καταγράφεται στις νεαρές οικογένειες και τα άτομα που επενδύουν στη φυσική και ψυχική ευεξία.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι: