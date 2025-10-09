Λαμπερή πρεμιέρα στο Λονδίνο για το νέο ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ, που είναι αφιερωμένο στη ζωή και την πορεία της από την εποχή των Spice Girls έως σήμερα.

Στο κόκκινο χαλί, η 51χρονη “Posh Spice” έλαμπε, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Ντέιβιντ και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους – Ρόμεο, Κρουζ και Χάρπερ. Απών ήταν ο πρωτότοκος γιος τους, Μπρούκλιν, με τον οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση της παραμένει τεταμένη μετά τον γάμο του με την ηθοποιό Νίκολα Πελτζ.

Στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Victoria Beckham», η διάσημη σχεδιάστρια και πρώην pop star μιλά ανοιχτά για τις δύσκολες περιόδους που βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν πάλευε με διατροφικές διαταραχές.

«Όταν έχεις μια διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλή στο να λες ψέματα. Δεν ήμουν ποτέ ειλικρινής με τους γονείς μου και δεν μίλησα ποτέ ανοιχτά για αυτό. Σε πληγώνει όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλή», εξομολογείται η ίδια.

Η Μπέκαμ απάντησε επίσης με χιούμορ στις συχνές παρατηρήσεις ότι δεν χαμογελά ποτέ: «Όταν είμαστε στο κόκκινο χαλί, αυτός εδώ ο τύπος (δείχνοντας τον Ντέιβιντ) στέκεται πάντα στα αριστερά μου. Και όταν χαμογελάω, χαμογελάω προς τα αριστερά — αλλιώς φαίνομαι σαν να μην είμαι καλά! Χαμογελάω από μέσα μου, απλώς κανείς δεν το βλέπει».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους όλες οι Spice Girls – η Mel C, η Emma Bunton, η Mel B και η Geri Halliwell – στηρίζοντας τη φίλη τους. Από το πλευρό της Βικτόρια δεν έλειψε φυσικά και η στενή της φίλη, Eva Longoria, που τη συνόδευσε στην πρεμιέρα.