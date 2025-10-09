Η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε ανοιχτά για τη μακροχρόνια μάχη της με την υπογονιμότητα, σε συνέντευξή της στο τεύχος Νοεμβρίου του βρετανικού Harper’s Bazaar, διαψεύδοντας τις φήμες που τη συνόδευαν επί δύο δεκαετίες. Η διάσημη ηθοποιός τόνισε ότι δεν ισχύουν όσα κατά καιρούς γράφονταν, πως δήθεν δεν ήθελε να γίνει μητέρα επειδή ήταν «εγωίστρια και εργασιομανής».

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άνιστον εξήγησε πως για χρόνια την πλήγωνε το γεγονός ότι παρουσιαζόταν ως γυναίκα που απορρίπτει τη μητρότητα. «Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να την ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας», είπε.

Όπως σημείωσε, όσο περνούν τα χρόνια την απασχολεί ολοένα και λιγότερο να «διορθώνει μια ψευδή αφήγηση», καθώς πιστεύει ότι με τον χρόνο η αλήθεια θα φανεί από μόνη της.

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια», υπογράμμισε.

Η προσωπική και επαγγελματική της πορεία

Η Άνιστον, που υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005 και με τον Τζάστιν Θερού από το 2015 έως το 2018, έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί. «Η διαδρομή μου για την απόκτηση ενός παιδιού ήταν δύσκολη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Horrible Bosses» μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Για τους επόμενους τρεις μήνες θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα της νέας σειράς του Apple TV+, «I’m Glad My Mom Died», που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Τζενέτ Μακέρντι.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο πρότζεκτ της φίλης και συνεργάτιδάς της Κρίστιν Χαν, εμπνευσμένο από την περίοδο που οι δύο γυναίκες έζησαν στο Laurel Canyon του Λος Άντζελες.

Το όνειρο του Μπρόντγουεϊ

Κλείνοντας, η Άνιστον αποκάλυψε πως το μεγάλο της όνειρο είναι να εμφανιστεί κάποια στιγμή στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ. «Δεν έχω κάνει θέατρο ακόμα γιατί με τρομάζει, αλλά είναι το μόνο πράγμα που δεν έχω δοκιμάσει εκτός από το να κάνω ένα άλμπουμ, το οποίο αμφιβάλλω ότι θα κάνω!», είπε με χιούμορ.

«Αλλά μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη και μου άρεσε να πηγαίνω στο θέατρο, οπότε νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο», πρόσθεσε η ηθοποιός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε κάποια στιγμή στη θεατρική σκηνή.